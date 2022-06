Desetiletý výnos zpět nad 3 procenty při pokračujícím růstu akcií

Amerika navazuje na Evropu a zdejší akciové trhy se tak přidávají k pozitivnímu vývoji. Klíčové indexy výrazně stoupají, přičemž největší růst, o více než 2 procenta, vykazuje nizozemský AEX.

Sektorově se dobře vede komunikacím, bankám a IT. Tlak na dluhopisy se odpoledne zvýraznil a platí to zejména pro ty americké. Tamní 10Y výnos se po několika týdnech vyhoupl zpět nad 3 procenta, přičemž hlavní roli zřejmě hraje přesun peněz za výnosem na akciový trh. Eurodolar se i díky výnosům přetočil z mírného růstu do mírného poklesu a posouvá se k 1,0700.

Pozitivní sentiment odpoledne ukazuje svou sílu hlavně tím, že se drží i bez přísunu nových příznivých zpráv. Respektive tu nejsou zprávy, které by ho pokazily. Investorům k dobré náladě stačí impulsy z Číny, která hlásí rušení koronavirových opatření a naznačuje zlepšení na poli regulace technologických firem.

Pražská burza zaostává za západními trhy, když za dnešek nepatrně klesá. Koruna slábne k euru mírně nad 24,70, když slabá data z domácí ekonomiky přebila signál z ČNB, že se za dva týdny zřejmě dočkáme dalšího razantního zvýšení úrokových sazeb. I tak by měla domácí měna zůstat zamčená zhruba na současné pozici.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7261 0.9674 24.7324 24.6223 CZK/USD 23.0665 0.1998 23.1145 22.9515 HUF/EUR 387.7994 -0.7552 395.1568 387.2448 PLN/EUR 4.5848 0.6895 4.6033 4.5791

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1295 0.6255 7.1488 7.1094 JPY/EUR 140.7550 0.3161 140.8040 139.8350 JPY/USD 131.3220 0.3320 131.4400 130.4810

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8535 -0.5204 0.8589 0.8528 CHF/EUR 1.0356 0.4033 1.0364 1.0306 NOK/EUR 10.0634 -0.5023 10.1314 10.0442 SEK/EUR 10.4558 -0.1418 10.4806 10.4342 USD/EUR 1.0718 -0.0177 1.0753 1.0692

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3852 -0.1115 1.3912 1.3827 CAD/USD 1.2546 -0.3772 1.2601 1.2534