Co znamená rozdělení akcií Amazonu pro investory?

.com přikročil k rozštěpení svých akcií. Pro firmu to představuje největší stock split v historii a první takový krok po více než dvou desítkách let.

Štěpení akcií znamená zvýšení počtu cenných papírů a ekvivalentní změna jejich jmenovité hodnoty. Výše objemu emise se přitom nemění. V podstatě jde o burzovní ekvivalent toho rozměnit si dvacetikorunu na dvě desetikoruny.

Firma štěpení provedla v poměru 20 ku 1, což znamená, že investoři obdrží dalších 19 akcií ke každé jedné, kterou v současnosti vlastní. Ke splitu došlo s účinností ke konci obchodování 3. června. Závěrečná cena z toho dne byla tedy vydělena dvaceti, aby odpovídala vyššímu počtu akcií. Dnes se s titulem začíná obchodovat na bázi očištěné o split. Akcie společnosti po začátku obchodování na Wall Street stouply o 3 procenta, lepší sentiment přitom panoval i na širším trhu.

Podle Marka Lehmanna z JMP Group jsou štěpení akcií obvykle znakem optimismu. „Jenom velice málo firem štěpí svoje akcie v předjímání špatného vývoje. Je to příklad toho, co rezonuje na celém trhu,“ uvedl podle Bloombergu.

Seniorní analytik společnosti Morningstar Dan Romanoff svůj pohled na firmu na po splitu nemění. Jeho ocenění je nadále na 3850 USD na akcii. Morningstar také po splitu vydělí dvaceti svoji férovou hodnotu, která pak firmu ocení na 192,50 USD za akcii.

K 1. červnu byla společnost považována za z 37 % podhodnocenou. Morningstar přitom považuje za titul, jehož konkurenční výhody jsou dost výrazné na to, aby odrazily konkurenci.

Zdroj: Morningstar

„V dlouhodobém horizontu předpokládáme, že e-commerce bude nadále získávat podíl na úkor kamenných obchodů,“ domnívá se Romanoff. bude podle něj růst také v sektoru internetového prodeje. Klíčovými motory růstu budou ve střednědobém horizontu AWS a reklama. „Protože tyto segmenty generují podstatně vyšší marže než zbytek byznysu, očekáváme, že v průběhu času budou pomáhat maržím nahoru.

je jedním z velkých jmen v mezi technologickými a firmami ve spotřebním zboží, které se chystají štěpit svoje akcie. Plány na stock split v poměru 20:1 u svých akcí třídy A i C oznámil už v únoru Alphabet. Dojde k němu 15. července. Další split chystá také , která o něm chce nechat hlasovat akcionáře na výroční hromadě 4. srpna. Pokud to projde, bude to pro tuto firmu druhé štěpení akcií za tři roky.

patří k firmám, jejichž akcie se poté, co byly oznámeny plány na stock split, na pozadí obecnějšího tržního výprodeje propadly (viz graf níže). Od březnového zveřejnění plánů jsou níže o 12 procent. Alphabet od únorového upozornění na chystaný stock split ztrácí 17 procent.

Zdroj: Bloomberg

Tyto výprodeje znamenají, že akcie se budou obchodovat se slevou k ceně na cedulce, se kterou jejich vedení původně počítala. Pro tyto giganty tak bude snazší dostat se do užšího akciového indexu Dow Jones Industrial Average, kde váha totitulů odvíjí od cen jejich akcií. Nemusejí už ale vypadat tak majestátně, jak by mohla napovídat obrovitá tržní hodnota těchto firem a řada velkých zisků při pohledu do jejich historie.

Firmy by kvůli neutěšené náladě na trzích z nedávné doby nicméně ještě mohly svoje plány změnit. Když svoje plány na stock split oznamovala, obchodovala se její akcie nad 1000 dolary za kus. Od té doby ztratila skoro třetinu hodnoty.

Zdroje: Morningstar, Patria.cz, Bloomberg