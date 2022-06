Český výrobce klik a kování M&T 1997 z Dobrušky zahájil úpis akcií na trh START pražské burzy

Společnost M&T 1997 a.s., výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky, zahájila úpis akcií KLIKY.PR na trhu START pražské burzy. Veřejná nabídka probíhá od 7. do 21. června. Celkem je nabízeno 1.440 ks akcií v cenovém rozpětí 25.000 – 35.000 Kč. Aukce je pro investory otevřena od 7. do 21. června, přitom od 14. června se zveřejněnou knihou objednávek. Minimální objednávka neboli lot je stanovena na 4 akcie. To při nejnižší nabídkové ceně znamená minimální nutnou investici 100 tisíc korun. U Patria Finance je možné akcie upisovat snadno online přímo v obchodní platformě Webrader.

Prvním obchodním dnem by se v případě úspěšného úpisu mělo stát pondělí 27. června, kdy se akcie začnou obchodovat pod tickerem KLIKY.PR na trhu START i na burze RM-Systém, kde již byla také podána žádost o přijetí akcií k obchodování. Česká národní banka schválila prospekt veřejné nabídky akcií společnosti M&T 1997, a.s. v pondělí 30. června. Společnost se rozhodla snížit od prvního obchodního dne minimální obchodní jednotku ze 4 na pouhé 2 ks akcií, záměrem je podpora likvidity akciového titulu na sekundárním trhu.

BCPP: Základní parametry úpisu akcií PR.KLIKY

U obchodníka s cennými papíry Patria Finance lze zadávat nákupní pokyny na akcie PR.KLIKY přímo v obchodní platformě Webtrader. Na kartě OBCHODOVÁNÍ je v levém menu zpřístupněn úpis v záložce Primární úpisy (IPO). Na trh START pražské burzy aktuálně vedle úpisu M&T 1997 probíhá také úpis akcií GEVORKYAN (více podrobností zde).

Proklikem přes "N" u titulu M&T 1997 lze pak vyplnit a podat nákupní pokyn, analogicky je tomu u úpisu GEVORKYAN. Potřebujete pomoci? Makléři Patria Finance jsou Vám pro úpisy akcií na trhu START k dispozici na telefonním čísle +420221424109.

Spodní cena upisovacího pásma představuje násobek čistého zisku PE 10,5x a násobek provozního zisku EBITDA 7,6x. Společnost hodlá vyplácet 60 % čistého zisku investorům a dlouhodobý dividendový výnos se tak očekává mezi 5 – 6 % ročně.

Tržby společnosti vzrostly v loňském roce meziročně o 16 % na 150,5 milionů Kč. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 87 % na 42,1 milionů Kč a čistý zisk po zdanění vzrostl o 139 % na 30,3 milionů. Veškeré dokumenty k IPO jsou k dispozici na webu emitenta v sekci Pro investory.

Akcie nabízí současný stoprocentní akcionář Ivo Ulich, který skrze veřejnou i neveřejnou nabídku umístí mezi investory 35 procent akcií společnosti. Samotnou veřejnou nabídkou by se měla prodat zhruba třetina zamýšleného objemu. Výnosy z prodeje se očekávají minimálně 112 milionů Kč. To by společnost ohodnotilo minimálně na 320 milionů korun.



"Vstup na burzu je pro M&T prestižním milníkem v její 25leté historii,“ uvedl ke vstupu na burzu Ivo Ulich. Letos v květnu se změnila právní forma společnosti a z Material & Technology s.r.o. se stala M&T 1997, a.s. Základní kapitál vzrostl na 128 milionů Kč při počtu 12.800 akcií.



Trh Start je určen pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat kapitál přímo od investorů za zjednodušených podmínek. Poradcem transakce je finanční skupina Starteepo, jejíž fond Czegg Ventures se touto transakcí stává více než dvacetiprocentním akcionářem M&T 1997.