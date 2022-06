Perly týdne: Nefungující OPEC, nový dřevěný cyklus a ztrátové pondělky

OPEC podle Sankey Research přestal fungovat, poptávka zatím nereaguje na vysoké ceny ropy. Tom Lee hovoří o zlepšení situace na akciových trzích v druhé polovině roku, BofA ukazuje, jaké dny v týdnu akcie dosahují zisků a kdy ztrát. A k tomu vstup do nového cyklu na trhu se stavebním dřevem, který je symbolem pandemických tlaků ve výrobních vertikálách.



Zlepšení v druhé polovině roku: Tom Lee z Fundstratu se drží své teze, podle které se situace na trzích zlepší v druhé polovině roku. Podle něj je již nyní patrné „dramatické ochlazování americké realitního trhu“, k tomu se zvyšuje prodej zboží s diskontními cenami. Na poptávce se projevuje i efekt bohatství a trhy tak podle experta dělají práci za americkou centrální banku. Což obratem znamená, že se „nemusí obávat jestřábích překvapení“.



Lee na CNBC jmenoval některé faktory, které by podle něj měly vést ke zlepšení situace na akciových trzích: Válka na Ukrajině „jednou skončí“. Napjatá situace na americkém trhu práce vede k mzdovým tlakům, které se firmy budou pokoušet řešit novými technologiemi. „A to je perfektní pro technologický sektor“. K tomu expert čeká útlum boomu ve stavebnictví a následný pokles cen komodit, který bude prospívat americkým firmám.



Podle Leeho je nyní technologický sektor levnější, než v roce 2003 po prasknutí internetové bubliny. Celkově by pak na trh měla dorazit řada pozitivních překvapení. Rostoucí ceny ropy jsou přitom „v podstatě barometrem pokračující války, až skončí, přijde dezinflace“. Lee v této souvislosti také poukázal na odhady, podle kterých je nyní asi polovina současné inflace v USA způsobena konfliktem na Ukrajině a z něj plynoucích cenových tlaků.





Slabé pondělí, silná středa: BofA v následujícím grafu ukazuje typický pohyb amerických akcií během týdne. Nejvyšší průměrné zisky jsou podle dat od roku 1928 dosahovány ve středu, vyloženě slabé je podle banky pondělí, kdy trh v průměru znatelně oslabuje:





Zdroj: Twitter



Nefungující OPEC: Paul Sankey ze Sankey Research komentoval na CNBC rostoucí ceny ropy s tím, že OPEC je nyní v podstatě nefungujícím systémem a volné kapacity pro zvýšení těžby ropy mají jen dvě, maximálně tři země. Ropné trhy jsou si toho vědomy a výsledkem jsou nabídkové tlaky na vyšší ceny ropy. Ty pak živí i poptávková strana trhu, která podle experta zatím nereaguje na vysoké ceny. Ty pak „půjdou nahoru dokud se nesníží poptávka“.



V USA přitom ceny paliv ve svém růstu předstihly ropu a příčinou jsou nedostatečné rafinérské kapacity, které mají podle Sankeyho strukturální povahu. Následující graf porovnává tříměsíční růsty cen ropy a benzínu; Sankey k němu dodal, že ani přes uvedený růst cen paliv nedochází k redukci poptávky.





Zdroj: Youtube, CNBC





Dřevo jako vedoucí indikátor: Kyle Little z vedení společnosti Sherwood Lumber na CNBC uvedl, že jeho odvětví bylo první, které začalo během pandemie hovořit o problémech v dodavatelských řetězcích. Little přitom tvrdil, že stavební dřevo, jehož ceny tehdy začaly prudce růst, si projde cyklickým býčím trhem, který bude trvat minimálně dva roky. Dva roky tomu nyní jsou, ceny dřeva si po dosažení mimořádně vysokých úrovní prošly prudkou korekcí.



Little nyní míní, že trh se dřevem skončil zmíněný cyklus a nyní vstupuje do nového, ve kterém se už výrazně změnila situace jak na straně nabídky, tak poptávky. Ceny podle experta sice neklesnou na předpandemické úrovně, protože na trhu stále existuje nedostatek kapacit pro bydlení. Nebudou ale také ani zdaleka dosahovat maxim dosažených během posledních dvou let. V druhé polovině letošního roku se také v odvětví podle experta začne projevovat „destrukce poptávky“ vyvolaná americkou monetární politikou.

Graf ukazuje vývoj cen dřeva na burze:





Zdroj: Twitter