Fed by se neměl snažit o prudký a rychlý pokles inflace, sedmdesátá léta byla jiná, uvedl držitel Nobelovy ceny za ekonomii Romer

V sedmdesátých letech lidé očekávali soustavně rostoucí inflaci a současná situace je v tomto ohledu jiná. Pro Bloomberg to uvedl držitel Nobelovy ceny za ekonomii Paul Romer, podle kterého jsou nyní očekávání nastavena na období vyšší inflace, která ale pomine. Romer působil i jako hlavní ekonom Světové banky, zaměřit bychom se podle něj měli v současnosti zejména na udržení tempa hospodářského růstu v době, kdy se inflace bude ještě držet na vyšších hodnotách.



Romer byl tázán na stagflaci a jako jeden z mála v podobných diskusích nejdříve definoval, co se tímto dnes tak často používaným pojmem míní. Podle něj šlo o období ekonomické stagnace kombinované s vyšší inflací. S tím, že ekonomický růst v takovém období klesá k nule či dokonce do záporných hodnot. V sedmdesátých letech byli přitom lidé překvapeni kombinací takového útlumu reálné ekonomické aktivity a vysokého růstu cen, dnes již podle ekonoma taková možnost nepřekvapuje.







Romer zopakoval, že v podobné situaci je důležité přemýšlet o udržení vyššího tempa hospodářského růstu. Za významný faktor v této souvislosti považuje očekávání. Zmínil Keynesovo přirovnání k soutěži krásy, kdy jde především o to odhadnout, co si o jednotlivých soutěžících myslí ostatní – očekávání jsou tvořena na základě odhadů toho, co očekávají ostatní, a tím je určen i následný skutečný vývoj. Podle Romera nyní podobně fungují inflační očekávání, takže pokud budou všichni čekat vysokou inflaci, budou podle toho jednat a to skutečně povede k takovému inflačnímu vývoji.



Ekonom je ale přesvědčen, že nyní takto očekávání nastavena nejsou. Jinak řečeno, podle něj jsou očekávání ukotvena na zpětný pokles inflace s tím, že jej zajistí centrální banky. „To nám ale stále nechává otázku, co uděláme se slábnoucím růstem.“ Fed by se podle ekonoma přitom neměl snažit o velmi rychlé snížení inflace zpět ke 2 %. Chybou by totiž bylo, kdyby tak učinil a to stáhlo hospodářství do recese.



Následující graf ukazuje, s jakým růstem sazeb Fedu nyní počítají trhy a jak jej odhadují ekonomové v . Podle nich by se sazby měly dostat nad 3 % a na této úrovni se ustálit minimálně do počátku roku 2024:





Zdroj: Bloomberg, Youtube