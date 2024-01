Býčí scénář pro letošní rok má na zádech velkého mědvěda, varuje Bloomberg

Zdá se být opodstatněné předpovídat, že akcie v roce 2024 opět porostou. Ale jde o velmi křehký názor, upozorňuje tým Bloombergu. Optimistický postoj může být nejlogičtějším základním scénářem. I Wall Street je sebevědomá. Ale i když existuje velká pravděpodobnost, že trochu získáte, je tu také menšinová šance, že ztratíte strašně moc. Proto je nutné říct k základnímu býčímu scénáři také klíčové důvody, proč by to všechno mohlo dopadnout opravdu špatně.



Býčí scénář



Mnoho stratégů očekává, že index S&P 500 letos přesáhne 5 000 bodů nebo dokonce 6 000 bodů do roku 2025. Tým Bloombergu se celkově přiklání ještě více k býčímu růstu, než co je medián odhadu Wall Street 4 850 bodů. Fed dosáhne měkkého přistání. Silné dezinflační impulsy způsobí, že pracovníci sníží mzdové požadavky, zatímco se trh práce celkově udrží v dobré kondici. Tomu všemu napomáhá agresivní preventivní snižování úrokových sazeb, které je dokonale nastaveno tak, aby omezovalo inflaci i při zmírňování ekonomického napětí. Spotřebitelé, pohánění kladnými reálnými příjmy, nečerpali plně ze svých přebytečných úspor, a tak se zisky z akcií vrátí k dvoucifernému růstu poté, co loni klesly odhadem o 3 %.



Prosincový výstup předsedy Fedu Jaye Powella potvrdil mimořádné uvolnění finančních podmínek, které by mělo být pro ekonomiku přínosem. Inflace se výrazně ochladila a jádrový index spotřebitelských cen na šestiměsíční anualizované bázi klesl pod 3 %. Fiskální vítr do plachet ve volebním roce vát nepřestane a umělá inteligence by mohla být pro produktivitu USA transformační.



Na vedlejší koleji je obrovské množství peněz. Po roce, kdy většinu zisků přinesly technologie, se zraky otáčí na spoustu dalších částí trhu, do kterých investoři mohou v roce 2024 naskočit a rally završit. Například malé společnosti a nevážený index S&P 500 se obchodují s výraznými slevami oproti hlavnímu benchmarku.



Ale bacha na medvěda



Za prvé, rozšířená spokojenost s ekonomikou není opodstatněná, když vezmete v úvahu ukazatele recese. Ekonomika se nakonec zastaví (ne-li prudce propadne), jakmile vyšší náklady na půjčky dopadnou na domácnosti i podniky, které byly během pandemie z velké části chráněny před tímto utahujícím se cyklem refinancováním. Bloomberg Economics tvrdí, že USA již mohou být v recesi, protože trhliny na trhu práce se rozšiřují i přes silné počty pracovních míst. A historie je velmi jasná - ekonomické kontrakce mají tendenci skutečně velmi vážně poškodit akciový trh.



Pokud ke zpomalení nedojde, bude Fed držet sazby výše, protože dezinflační impuls odezní uprostřed silné ekonomické aktivity. Zpožděné účinky měnové politiky budou pro akcie důležité – není bezprecedentní, že akcie začnou klesat více než rok po vrcholu sazeb.



A toto riziko značně umocňují valuace. Pokud by Fed nyní snížil sazby nebo pokud by se index S&P 500 držel na současných úrovních, až centrální banka začne hýbat se sazbami, byl by to druhý nejdražší akciový trh na přelomu měnové politiky za téměř 60 let. Akcie firem s malou kapitalizací a nevážený S&P 500 se mohou na první pohled jevit jako přesvědčivé alternativy, ale kromě Velké sedmičky se korporátní Amerika potýká s poklesem zisků.



Mezitím míra nesplácení roste a u zranitelných dlužníků sílí tlak na refinancování. Aby společnosti ochránily peněžní toky, omezí investice a začnou propouštět, čímž zvýší míru nezaměstnanosti. To v době, kdy tu jsou jasné důkazy, že se pandemické úspory odčerpávají. Čím dál více Američanů zaostává v důležitých platbách, jako jsou půjčky na auto a kreditní karty. Odolnost spotřebitelů byla mylně považována za neporazitelnost spotřebitelů a opožděné uvědomění si tohoto nepochopení se bude shodovat s výrazným poklesem zisků.



Zde jsou obě strany mince. Zde letos nakonec převáží býk nebo medvěd ukáže jen čas.