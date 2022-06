Zotavení německé ekonomiky zbržďují dopady ruské invaze na Ukrajinu

Dopady ruské invaze na Ukrajinu s výrazným zvyšováním cen energií nadále dusí hospodářské zotavení Německa, jehož HDP kvůli tomu letos vzroste jen o 2,5 procenta. V dnes zveřejněném ekonomickém výhledu to uvedl německý institut Ifo, který ještě v březnu počítal s růstem HDP o 3,1 procenta a v prosinci o 3,7 procenta. Ifo nicméně očekává, že v příštím roce se výkon hospodářství zvýší o 3,7 procenta. Inflaci letos Ifo čeká 6,8 procenta, v roce příštím 3,3 procenta.



Výkon německého hospodářství se podle hlavního ekonoma institutu Tima Wollmershäusera stále nachází pod úrovní předcovidového roku 2019. "Ve druhé polovině roku ale očekáváme postupný pokles cen surovin a zmírňování nedostatku materiálu," řekl. Uvedl také, že ztráta kupní síly domácností se sice na začátku roku projevila sníženou spotřebou zboží, soukromá spotřeba ale zůstala stabilní, neboť se znatelně zvýšily výdaje za služby.



Ifo očekává, že odeznívání covidové vlny spolu s normalizací výdajového chování domácností v průběhu roku citelně přispěje k ekonomickému růstu.



Institut očekávaný růst HDP oproti březnové analýze sice snížil, nadále je ale jeho odhad růstu vyšší než předpoklad německé vlády. Ta na letošní rok počítá s růstem HDP o 2,2 procenta, zatímco ještě na začátku roku očekávala růst o 3,6 procenta.



V prvním letošním čtvrtletí německé hospodářství podle statistického úřadu Destatis vykázalo proti předchozím třem měsícům růst o 0,2 procenta. Naopak v případě inflace předpokládá Ifo její meziroční růst o 6,8 procenta, zatímco vláda vychází z 6,1 procenta. I tak to bude nejvyšší inflace od 70. let minulého století.