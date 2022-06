Nasdaq Composite pod tíhou FEDu po druhé v týdnu výrazně odepsal

Čtvrteční výplach na burzách v globálním pojetím je „zásluhou“ americké centrální banky, která na svém včerejším zasedání posunula základní úrokovou sazbu o 0,75 % do pásma 1,50-1,75 %, což je nejvyšší hodnota od března 2020, tedy doby, ve které naplno propukla celosvětová pandemie nemoci Covid 19.



Jerome Powel na své tiskové konferenci podpořil agresivnější monetární politiku, když podotkl, že na červencovém zasedání půjdou sazby opět výše, a to v rozmezí 50-75 bazických bodů.



Americká ekonomika byla současně ve čtvrtek odpoledne obohacena zajímavými makro údaji. Týdenní report k novým žádostem o dávku v nezaměstnanosti odhalil o něco málo vyšší údaj, než byl nastavený konsensus (229.000 vs. 216.000). Ve stejný okamžik vyšly čísla k nově zahájeným stavbám v pátém měsíci, která poklesla o 14 % na 1,5 milionu.



Většina segmentů indexu SPX 500 dnes odrážela špatnou náladu na trhu, když uzavřely seanci hluboko pod včerejším závěrem. Nejslabším byl energetický sektor (XOM US -3,67 %, CVX US -5,28 %), kterému sekundoval sektor informačních technologií (META US -5,01 %, GOOGL US -3,40 %).



Velmi bídně se dařilo technologickému Nasdaq Composite se propadal o 466 bodů, což reprezentuje 4% propad a jen o kousek nevyrovnal pondělní seanci. Akcie z polovodičového sektoru, tedy , , tech a odevzdaly 8,12 %, 5,60 %, 6,95 % a 7,79 %.



Naopak růstem končily obchodní den komodity a to nejen díky napjaté situaci na východě Evropy. Například trh s ropou se po poledních ztrátách dostal do zisku. Důvodem růstu byly nové sankce Spojených států vůči Íránu, WTI 117,25 USD/barel, Brent 119,49 USD/barel.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 2,4 % (29.928 b.), S&P 500 o 3,2 % (3.667 b.) a technologický Nasdaq Composite o 4,1 % (10.646 b.).