Závěr týdne zatím zelený. Jeden problém ustupuje, další se hlásí o slovo

Po dalším výplachu vypadá konec týdne na trzích zatím dobře. Akciové trhy v Evropě se zvedají asi o procento a americké futures jsou na tom podobně. Vedle toho se po poklesu stabilizují americké dluhopisové výnosy a výnosy v Evropě míří dál dolů. Eurodolar se zvedl až k 1,06, načež dnes z těchto pozic ustupuje k 1,0520. Koruna posiluje na 24,70.

Za pozitivním vývojem předpokládáme z části zavírání krátkých pozic po masivním propadu v posledních dnech. Japonská centrální banka se nepřidala do klubu a neutáhla měnovou politiku ani ve formě volnějších cílů pro výnosy. Jen to odnesl prudkým oslabením, ale sentiment investorů to mohlo trochu vylepšit. Navíc je podporou další ujištění ECB, že připravuje plán proti přílišnému tlaku na dluhopisový trh. Prezidentka Lagardová mluvila o omezení pro spready na výnosech.

A zatímco jeden problém momentálně trochu ustupuje, u dalších je to naopak. Když zůstaneme u ECB, tak je tu stále ve hře rychlejší zvedání sazeb. Na něj upozornil jeden z jestřábů v radě - Klaas Knot. Vedle toho stoupá riziko pro evropskou ekonomiku ze strany drahých energií. Cena plynu dál rychle roste a strategicky je tu další negativní zpráva - čínské firmy usilují o podíly v katarských plynových polích. Když si to dáme dohromady s posledním usnesením Ruska a Číny o užší spolupráci, je to další utahování smyčky kolem evropské energetické bezpečnosti.

Jerome Powell dnes má mít na jedné konferencí úvodní řeč, nová data zastupuje americká průmyslová výroba. Ta nemívá na trhy velký vliv, ale je třeba být ve střehu, neboť investoři jsou na nepříjemná překvapení z ekonomiky citlivější.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:16 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7045 -0.1172 24.7407 24.6764 CZK/USD 23.4800 0.1771 23.5515 23.4235 HUF/EUR 398.6912 -0.0828 399.8840 398.0200 PLN/EUR 4.6956 -0.6605 4.7153 4.6875

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0537 -0.2878 7.0810 7.0347 JPY/EUR 141.8870 1.6590 141.9770 140.6610 JPY/USD 134.8615 1.9735 134.8990 133.8480

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8544 0.0023 0.8572 0.8523 CHF/EUR 1.0158 -0.3898 1.0199 1.0130 NOK/EUR 10.4400 -0.4322 10.5066 10.4382 SEK/EUR 10.6876 -0.1224 10.7128 10.6749 USD/EUR 1.0521 -0.3018 1.0536 1.0494

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4302 0.8009 1.4343 1.4180 CAD/USD 1.2970 0.1521 1.2988 1.2955