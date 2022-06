Akcie zatím nekupovat, varuje investor Bass

Zakladatel Hayman Capital Management Kyle Bass míní, že s globalizací a outsourcingem se to přehnalo a je třeba politiky, která povede k obratu a menší závislosti na „partnerech, se kterými se těžko spolupracuje“ (viz první část rozhovoru zde). Co investor míní o dalším vývoji na akciových trzích?



Bass poukázal na to, že od chvíle, kdy Fed otočil svou politiku směrem k utahování a změnila se jeho rétorika, prošly světové akciové trhy výraznými ztrátami. Bass se k tomu domnívá, že nahoru akcie nepůjdou po dobu, kdy Fed bude v utahování pokračovat – kdy bude zvedat sazby a prodávat aktiva ze své rozvahy.







Investor míní, že do listopadu tohoto roku akcie nahoru nepůjdou, přijdou spíše další ztráty. Ostatním tedy podle svých slov neradí, aby kupovali na lokálních dnech. Kdy s nákupy začít? „Až Fed začne častěji používat slovo pauza.“ Tedy ve chvíli, kdy americká centrální banka začne indikovat, že by mohlo nastat přerušení procesu zvedání sazeb a prodeje aktiv. K tomu ale Bass dodal: „Možná již byly dosavadní globální ztráty ve výši 30 bilionů dolarů dost vysoké a budou mít dostatečně ochlazující efekt.“



Americká centrální banka je v tuto chvíli „ostře zaměřená na snížení inflace“ a vývoj na trzích skutečně již udělal velkou část práce za Fed. Americké hospodářství se přitom podle experta nevyhne recesi, ta bude ale pouze krátká a mělká. V Evropě pak „o něco hlubší“, což je dáno „problémem v energetickém dodavatelském řetězci“.



Následující graf ukazuje odhady vývoje amerického HDP podle ekonomů (modrá křivka) a podle modelu Fedu v Atlantě. Ten indikuje, že ve druhém čtvrtletí se růst pohybuje u nuly:



Zdroj: Twitter



Fed během pandemie „příliš šlapal na plyn“, k tomu se podle Basse přidává efekt velmi špatných rozhodnutí v oblasti energetické politiky. Dodal, že on je 100% pro čisté energie a alternativy k fosilním palivům, „problém ovšem tkví v tom, že takové transformace trvají 40 – 50 let“. Ukazuje se to i na tom, že „jsme rychle kráčeli k solárům a vodním elektrárnám, ale takové alternativy stále představují jen asi 3 % celkového mixu.“



Zdroj: Youtube, CNBC