WEBINÁŘ Vstup Coloseum na burzu: Dnes od 15:00 odpovídá majitel a CEO Jan Mužátko

Přemýšlíte o investici do akcií Coloseum Holding? Pak se zaregistrujte na webinář Patria Finance a neváhejte se ptát! Hostem bude a na vaše dotazy v úterý 28. června od 15:00 odpoví majoritní vlastník a CEO společnosti, pan Jan Mužátko, společně s makléřem Patria Finance Martinem Kyceltem a poradcem při transakci Jiřím Staníkem. Naším cílem je poskytnout vám co nejpřesnější a nejúplnější informace pro Vaše případné rozhodování o investici a to z úst nejpovolanějších. Nenechte si webinář zdarma uniknout! Přihlaste se hned teď zdarma zde.



Skupina Coloseum spustila ve středu 22. června v 10:00 veřejnou nabídku svých akcií prostřednictvím trhu START pražské burzy. Do veřejné nabídky jde nejvýše 425 tisíc kusů akcií, které mohou představovat až 38% podíl společnosti. V případě maximálního úpisu zůstane Jan Mužátko těsně nadpolovičním majitelem a akcionářem firmy. Upisovací období trvá do 12. července do 12:00. Nabídky je možné podávat v cenovém rozpětí 246–304 Kč/akcie při minimální velikosti objednávky (lotu) 100 ks. U Patria Finance je možné akcie upisovat snadno plně online v obchodní platformě Webtrader.



„Na burzu jsme se chystali vstoupit už dříve, ale pod vlivem pandemie jsme náš záměr odložili. Jsem proto rád, že se nám konečně podařilo završit dlouhý proces čekání. Věřím, že první gastro akcie dokážou oslovit jak zkušené hráče na burze, tak drobné retailové investory, naše klienty, kteří značce Coloseum věří, chtějí přispět k jejímu dalšímu rozvoji a stát se spolumajiteli své oblíbené restaurace či kavárny,“ uvedl Jan Mužátko, majitel skupiny Coloseum.



Podle Jiřího Staníka, poradce při transakci ze společnosti Helgi Library, který bude rovněž odpovídat na otázky v rámci webináře, nabízí oslabený gastronomický trh unikátní příležitost pro někoho, kdo má zkušenosti a kapitál. „Lidé se do restauračních provozoven vrátili, což potvrzují i čísla skupiny Coloseum. Prodej až 425 tisíc kusů nových akcií nabídne až 38% podíl ve společnosti a nový kapitál by měl pomoci skupině Coloseum realizovat ambiciózní plány, například etablovat v Česku italskou kavárenskou síť Caffé Pascucci, na kterou skupina získala desetiletou masterfranšízu,“ řekl.

Informace, které je Patria Finance povinna uveřejňovat v souladu s opatřeními proti omezení střetu zájmů se nacházejí na https://www.patria.cz/disclaimer.html. Z prodaného objemu emise Coloseum Holding získává obchodník až 2,75% sales fee, které je využito ke vzdělávání klientů například formou webinářů.