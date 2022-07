Slok: Podmínka obratu na akciích

Zatímco někteří ekonomové poukazují na silné rozvahy amerického soukromého sektoru s tím, že omezují pravděpodobnost recese, hlavní ekonom Apollo Global Management Torsten Slok dokonce tvrdí, že by mohly představovat problém pro Fed. Vysoká zásoba hotovosti u domácností a firem jej totiž možná bude tlačit do silnějšího utahování monetární politiky. Jak vidí Slok další vývoj na trzích a v ekonomice?



Slok připomněl, že současná inflace se v USA pohybuje nad 8 % a cíl je nastaven na 2 %. Což znamená, že Fed ve snaze o její snížení zvedá sazby a omezuje velikost své rozvahy. Ochlazování ekonomiky je ale složitý proces a podle ekonoma je nyní stále patrná silná poptávka ze strany spotřebitele. Ta se projevuje například v oblasti cestování, využití kapacit hotelů či restaurací. „Může tak trvat nějaký čas, než přijde hospodářské ochlazení,“ míní expert.



Slok míní, že obavy z inflace se zatím projevují zejména na dluhopisovém trhu, který tak prochází výrazně vyšší volatilitou než akcie. Na nich se investoři neobávají, že by vyšší inflace začala snižovat zisky, což je patrné i z toho, jak se vyvíjí zisky očekávané. Spotřebitelský sentiment a sentiment ve vedení firem se ale podle Sloka naopak nachází na nízkých úrovních a příčinou je pravděpodobně vysoká inflace. I když „spotřebitel stále chodí do obchodů“.



Fed nyní nemá kvůli vysoké inflaci jinou možnost než „šlapat na brzdy“, celý proces ale zabere nějakou dobu. Což znamená, že se dá ještě nějaký čas očekávat vyšší volatilita na trzích. Inflace je přitom globální téma a pro akciové investory představuje „výzvu“. Podle Sloka je totiž otázka, zda čas nakupovat přijde ve chvíli, kdy inflace obrátí směrem dolů, nebo až ve chvíli, kdy klesne blízko inflačnímu cíli.



Ekonom míní, že podobná otázka je relevantní i pro Fed – je pro něj důležité, že se inflace začne snižovat, nebo bude rozhodující její úroveň a ne změna. Takové dilema se odrazí i v měnové politice a následně v prostředí na akciových trzích. „Je možné, že akcie se budou spíše zajímat o směr a v následujících šesti měsících tak nastane posun k rizikovějším aktivům,“ dodal expert. S tím, že i na to by musel být jasně patrný obrat, „který zatím bohužel nenastal.“



Zdroj: Yahoo Finance