ČEZ dnes naposledy s nárokem na divi. Obavy z recese posílají evropské i americké futures do záporu

Asijské akciové trhy, americké i evropské futures se před otevřením evropských burz pohybují v záporu. Šéf Fedu a jeho evropské protějšky ve středu konstatovali narůstající riziko, že svět se posouvá do režimu s vyšší inflací, což by centrální bankéře mohlo přinutit spálit noty, podle kterých se hrálo posledních 20 let.

„Nemyslím si, že se budeme vracet do prostředí nízké inflace,“ prohlásila šéfka ECB Lagardeová na výročním fóru ECB v Portugalsku. Americká centrální banka nenechá americkou ekonomiku sklouznout do "režimu vyšší inflace", i kdyby to mělo znamenat zvýšení úrokových sazeb na úroveň, která ohrožuje růst, řekl její americký protějšek Powell.

Varování před přetrvávající inflací vyvolává na trzích obavy z hospodářské recese. Index MSCI pro akcie v Asii a Tichomoří klesal druhým dnem za sebou a v červeném skončí pravděpodobně čtvrté čtvrtletí v řadě. Čínské akcie ale tomuto trendu vzdorovaly po datech o silném zotavení tržeb za služby.

Futures na index blue-chips eurozóny jsou 1,6 % v záporu. Futures na DAX klesají o 1,4 % a futures na CAC 40 klesají o 1,7 %. Futures na hlavní americké akciové indexy odepisují přes 1 procento.

Japonský jen na páru s americkým dolarem zpevňuje, naopak zlato zůstává netečné. Americké ropa se komíhá kolem 110 dolarů z barel, i tady jsou ve hře obavy o poptávku. Euro si k dolaru připisuje už 0,3 procenta na 1,0465 EURUSD. Česká koruna se k euru drží svého na hladině 24,741 za euro. K dolaru posiluje na 23,632 za dolar.

Na programu jsou dnes německá nezaměstnanost za červen či francouzská inflace, která v červnu na hodnotě 6,5 procenta naplnila odhady. Z USA dostaneme kromě týdenních dat o vývoji žádostí o podporu v nezaměstnanosti také data o výdajích na osobní spotřebu Američanů, včetně ukazatele, který sleduje Fed při naplňování svého 2procentního cíle.

Maďarská centrální banka dnes rozhoduje o týdenní depozitní sazbě, očekávání je zvednout ji na 7,55 %. Zasedá také švédská centrální banka. ČSÚ dnes zveřejní další zpřesněné údaje o vývoji ekonomiky v 1Q.

Energetika se dnes obchoduje naposledy s nákupem na dividendu 48 Kč na akcii. Po zavření americké burzy se svými čísly pochlubí Micron Technology či společnost Constellation Brands. Německý Uniper uvedl, že diskutuje se spolkovou vládou o možné finanční podpoře poté, co Rusko omezilo dodávky zemního plynu.