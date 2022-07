Růst podnikatelské aktivity v eurozóně byl v červnu nejnižší za 16 měsíců

Tempo růstu podnikatelské aktivity v eurozóně v červnu dál zpomalilo a výhledové ukazatele naznačují, že by hospodářství regionu mohlo v tomto čtvrtletí klesnout. Růst životních nákladů totiž způsobil, že spotřebitelé zůstávají obezřetnější. Souhrnný index nákupních manažerů (PMI) za červen klesl na 52 bodů, nejníže za 16 měsíců. Ve své zpřesněné zprávě to dnes uvedla společnost S&P Global, která index sestavuje. V květnu byl index na 54,8 bodu.



Index nákupních manažerů je považován za vodítko zdraví ekonomiky. Pokud se index nachází nad padesátibodovou hranicí, signalizuje růst aktivity.



"Prudké zhoršení tempa růstu podnikatelské aktivity v eurozóně zvyšuje riziko, že region ve třetím čtvrtletí sklouzne do hospodářského poklesu," řekl ekonom S&P Global Chris Williamson. "Zpracovatelský průmysl poprvé za dva roky už klesá, a sektor služeb utrpěl výraznou ztrátu dynamiky růstu v souvislosti s krizí životních nákladů. Výdaje domácností za zbytné zboží a služby se dostaly pod značný tlak v důsledku prudkého růstu cen."



Index dominantního odvětví služeb klesl na 53 bodů z květnových 56,1 bodu. Dílčí index průmyslových firem, zveřejněný minulý týden, ukázal, že výroba ve zpracovatelském průmyslu v červnu poprvé od počáteční vlny pandemie nemoci covid-19 před dvěma lety klesla.



Index nového podnikání klesl na 50 bodů z 53,3 bodu, nejníže za více než rok. To naznačuje, že nelze očekávat rychlý obrat v ekonomice.



"Červnové údaje PMI proto naznačují, že rizika se stále více přiklánějí k tomu, že ekonomika sklouzne do útlumu. Současně s tím se zmírňují inflační tlaky, zůstávají ale zvýšené," dodal Williamson.



Inflace v eurozóně v červnu vystoupila na rekordních 8,6 procenta, což je více než čtyřnásobek cíle Evropské centrální banky (ECB). Ta zatím zaostává za mnoha centrálními bankami ve zpřísňování dosud mimořádně uvolněné měnové politiky, tento měsíc ale plánuje začít zvyšovat úrokové sazby. ECB už dříve uvedla, že v červenci hodlá zvýšit sazby o 0,25 procentního bodu a v září o 0,5 procentního bodu.