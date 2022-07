Europoslanci podpořili zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Poslanci Evropského parlamentu dnes podpořili dočasné zařazení jádra a plynu mezi zelené investice. Na plénu odmítli námitku proti takzvané taxonomii prosazovanou zvláště levicovými frakcemi. Cílem pravidel, která podporuje většina členských zemí včetně Česka, je motivovat investory k podpoře energií nahrazujících například ropu či uhlí. Dnešním hlasováním padla poslední překážka pro přijetí těchto pravidel.



Proti taxonomii dnes hlasovalo 278 zákonodárců, podpořilo ji 328 poslanců. Pro její odmítnutí přitom bylo potřeba 353 hlasů.



Taxonomii podpořila výrazná většina českých europoslanců. Podle českého premiéra Petra Fialy hlasování dopadlo "výborně, tak, jak jsme potřebovali". "To, co se tady odehrálo, umožňuje České republice využívat jádro jako podporovaný čistý zdroj a to má pro nás zásadní důležitost," řekl českým novinářům před odletem ze Štrasburku zpět do Prahy. Fiala před hlasováním v projevu na plénu EP vyzval poslance, aby "křehký kompromis" v podobě návrhu Evropské komise neodmítli, a o věci také v úterý večer jednal s vybranými členy EP.



Odpůrci jádra a plynu argumentovali zejména tím, že tyto zdroje nejsou ekologické a nelze je proto využívat při přechodu na čisté hospodářství. Jejich stoupenci naopak tvrdí, že bez těchto dvou zdrojů se EU nedokáže zbavit zejména uhlí, které produkuje výrazně větší emise.



"Je to černý den pro ochranu klimatu. Dnes tady vyhrála plynová a jaderná lobby," komentoval výsledek hlasování německý zelený europoslanec Rasmus Andresen. Podobně nespokojení byli i zástupci druhé nejpočetnější frakce socialistů, podle jejichž prohlášení jde o "zradu klimatických ambicí". Připomněli také, že dnešní hlasování dopadlo opačně než předchozí rozhodování klíčových výborů, které námitku podpořily.



Naproti tomu spokojení byli s výsledkem zástupci nejpočetnějších lidovců a také liberálové. "Tyto energie nejsou postaveny na stejnou úroveň jako obnovitelné zdroje a jsou stanoveny jasné podmínky," zdůvodnil svou podporu taxonomie liberální francouzský šéf výboru pro životní prostředí Pascal Canfin.



Výsledek hlasování doprovodila přímo v plenárním sále hlasitým projevem nesouhlasu skupina mladých aktivistů, kteří přišli oblečení v tričkách potištěných velkými písmeny dávajícími dohromady nápis "zrada". Desítky aktivistů odmítajících taxonomii či naopak podporujících jádro se shromáždily i před budovou EP.

"Stálo nás to obrovské úsilí. V posledních dvou letech jsme společně s Francií a dalšími zeměmi vyvinuli velký tlak a z jádra, které bylo téměř odepsané, jsme nakonec udělali klíčový bezemisní zdroj. Je dobře, že součástí je i plyn, který bude plnit úlohu přechodového zdroje," sdělil ČTK Havlíček.



Europoslankyně Pirátů Markéta Gregorová dnes dopoledne v televizní debatě na CNN Prima News řekla, že námitku podpoří. Uvedla, že jí vadí zařazení plynu, který se podle ní dostal do taxonomie mimo jiné na základě tlaku ruských lobbistů.