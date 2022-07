Citicorp: Ropa k 85 dolarům za barel

Šéf komoditního výzkumu v Ed Morse se domnívá, že pro trh s ropou je rozhodující globální makroekonomická situace a do značné míry tedy i vývoj v Číně. V této souvislosti pak poukázal na to, že tato země dříve zvyšovala zásoby ropy a nyní podle experta neprobíhá prudký růst poptávky z její strany tak, jak někteří předpokládali. To je jeden z důvodů, proč podle experta dojde k výraznému poklesu cen ropy.



Na snížení cen na ropném trhu tlačí i jeho nabídková strana – Morse tvrdí, že těžba roste v celé řadě zemí od USA a Kanady až po Venezuelu. To se setkává se slábnoucí poptávkou, tak, jak ochlazuje ekonomická aktivita ve světové ekonomice. Ve výsledku pak ekonom očekává ceny ropy, které by se ke konci letošního roku mohly v extrémnějším scénáři pohybovat až kolem 65 dolarů za barel.



„Poptávka neroste tak, jak se čekalo, v USA již klesla,“ dodal expert, podle kterého poptávka klesne na úrovně z let 2012/2013. Spojené státy se přitom ve srovnání s řadou jiných zemí stále těší relativně silné ekonomické aktivitě. Pravděpodobnost recese v USA je přitom podle ekonoma nadále nižší než 50 %. Na CNBC Morse řekl, že ceny ropy půjdou dolů i bez recese, v základním scénáři Citicorp k 85 dolarům za barel.



Podobný sentiment jako na ropném trhu vládne podle Morseho již na více komoditních trzích a ceny tak klesají znatelně pod úrovně z počátku letošního roku. Predikce Citicorp pro ropu jsou shrnuty v následujícím grafu, vedle středního scénáře je vyznačen scénář býčí a medvědí spolu s tím, co indikují trhy s futures:





Paul Sankey ze Sankey Research na CNBC hovořil o roli, kterou v cenách ropy hraje silný dolar. Předpokládá se totiž, že posilující americká měna vytváří tlak na pokles cen komodit a ropy. Sankey ale míní, že toto uvažování má kořeny v době, kdy americká ekonomika představovala významného dovozce ropy. Těžba v USA je ale dnes mnohem vyšší a dolar tak nehraje takovou roli jako dříve.



Sankey rovněž uvedl, že Rusko nyní přes veškeré sankce vyváží více ropy než před konfliktem na Ukrajině. A na ropném trhu je také znát používání strategických rezerv. Sankey predikoval, že ceny ropy se budou držet nad 100 dolary, v tuto chvíli klesly pod jeho odhad, ale on míní, že druhá polovina roku přinese další tlaky na růst zejména v případě, že přestanou být používány strategické rezervy.

Tento expert na rozdíl od Morseho vidí na trhu stále silnou poptávku a „téměř žádné volné kapacity“. Za atraktivní pak považuje i energetický sektor na akciovém trhu včetně rafinérií a společností typu , Valero či Delek. Elektromobily jsou podle Sankeyho otázkou deseti až patnácti let a míní, že do té doby bude na ropném trhu panovat nedostatek.