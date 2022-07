Jsme na úzké cestě k hladkému přistání, pokles inflace ale do konce roku určitě nepřijde, říká ekonom Goldman Sachs

Ekonom David Mericle z míní, že americká ekonomika znatelně zpomaluje, což je mimo jiné odrazem ukončené fiskální stimulace. Stále více se bude projevovat monetární kontrakce a na trh práce dolehne útlum agregátní poptávky. Ten je v tuto chvíli stále velmi silný, ke konci roku ale začne znatelně slábnout.



Mericle míní, že poptávku po pracovních místech je nutné výrazně ochladit tak, aby na trhu práce nastala opět rovnováha mezi nabídkou a poptávkou. V ideálním scénáři by pouze klesl počet volných pracovních míst a celý proces by se na nezaměstnanosti výrazněji nepodepsal. Pokud ale bude přetrvávat stav, kdy nezaměstnaní těžko nachází vhodné zaměstnání, projeví se ochlazování ekonomiky i na růstu nezaměstnanosti. Podle ekonoma je již nyní znát pokles počtu nově vytvářených pracovních míst. Nicméně jejich celkový počet je stále hodně vysoký.



Mericle míní, že ke snížení inflace může dojít pouhým zpomalením tempa ekonomického růstu, které by zajistilo, „aby nabídka dohnala poptávku.“ Pokles inflace se ale nedá čekat v dohledné době, „určitě ne do konce roku, pravděpodobně během několika let.“ Každý posun tímto směrem je ale povzbudivý, protože ukazuje, že je cesta ke snížení inflace bez toho, aby nastala recese. Klíčový je a bude vývoj na trhu práce a mzdové tlaky. Nerealistický je ale i v tomto ohledu pokles inflace někam k 3 % během relativně krátké doby.







Ekonom očekává, že poleví tenze ve výrobních vertikálách a i to přispěje k normalizaci na straně inflace. Ovšem ani k tomu nedojde „přes noc“. Na druhou stranu je možné uvažovat o tom, že u některých kategorií zboží dojde i k poklesu cen poté, co se vyřeší tenze ve výrobě a nabídka se dostane na běžné úrovně. Někdy se totiž ceny dostaly vysoko nad běžné úrovně jen kvůli tomu, že prudce klesla nabídka a u zbývajícího zboží prodejci vyšroubovali ceny mimořádně vysoko. Jinak řečeno, jsou případy, kdy růst neodráží pouze nákladové tlaky, ale i přechodný nedostatek.



Na otázku týkající se recese ekonom odpověděl, že podle něj se americká ekonomika „stále nachází na úzké cestě k hladkému přistání“. Je totiž velmi složité ochladit poptávku přesně tak, aby došlo ke snížení inflace, ale aby zároveň nebyla zbytečně poškozena ekonomická aktivita. Jinak řečeno, je těžké odhadnout, jak se monetární utahování promítne do firemního a spotřebitelského sentimentu a nakonec do celého hospodářství. Nyní podle ekonoma utahování nepřestřeluje a trh práce „zdravě oslabuje“.



