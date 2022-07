Těžká volba - odvrátit recesi, nebo porazit inflaci?

Debata o růstu ekonomik by mohla koncem července nabýt ještě většího významu, když by se USA mohly dostat do technické recese. Sezóna hospodářských výsledků za druhé čtvrtletí je v plném proudu a očekávání jsou obecně revidována směrem dolů. Které akcie zůstávají v tomto prostředí stále atraktivní podle Fidelity International?

Červnový příběh trhu je z oblasti pevných výnosů. Dluhopisy s vysokým výnosem klesly o téměř 7 %, zejména v důsledku širších spreadů. Po většinu letošního roku byly ztráty dluhopisů způsobeny růstem sazeb, přičemž ten se nyní projevuje v úvěrovém riziku, což signalizuje přesun pozornosti od inflace k růstu.



Debata o růstu by mohla koncem července nabýt ještě většího významu. Nynější prognóza růstu HDP podle atlantského Fedu v současné době očekává, že údaj za druhé čtvrtletí bude -1,2 %. V 1. čtvrtletí činil -1,6 %, takže až bude 28. července zveřejněn pokročilý odhad, můžeme se ocitnout technicky v recesi (pokud ta je definována jako dvě po sobě jdoucí čtvrtletí poklesu).



Načasování je nepříznivé. Zasedání Federal Open Market Committee (FOMC) končí den předtím a očekává se, že přinese další zvýšení o 75 bazických bodů. Titulky o utahování politiky směrem do recese budou pro Fed nepříjemným čtením. Nepříjemná otázka by pak mohla znít: „Má Fed čelit recesi, nebo potlačovat inflaci?“



Pokud inflace zůstane během léta zvýšená, mohl by Fed získat krytí ze silného trhu práce – za poslední čtyři měsíce přibylo 350 - 400 tis. pracovních míst mimo zemědělství. Naděje by pak spočívala v tom, že Fed svým předstihovým zvyšováním postaví ekonomiku do lepší rovnováhy.



Graf 1: Index PMI v eurozóně v červnu zpomalil



Zdroj: Fidelity International, Bloomberg, červen 2022.



Pro podniky by měkká data o HDP, rostoucí mzdy a vyšší vstupní náklady mohly stlačit marže a snížit schopnost najímat zaměstnance. Pokud pomineme Čínu – představující světlý bod vykazující známky hospodářského oživení – globální indexy PMI ve službách i ve výrobě zpomalují. Spolu s ukazateli spotřebitelské a podnikatelské důvěry, které naznačují hluboké obavy v očekávání, se podniky dostávají pod tlak.



Graf 2: Spotřebitelská důvěra v USA se propadla na 16měsíční minimum



Zdroj: Fidelity International, Refinitiv, červen 2022



Sezóna hospodářských výsledků za druhé čtvrtletí je v plném proudu a očekávání jsou obecně revidována směrem dolů. Odhady indexu S&P 500 zaznamenaly největší revizi směrem dolů od 2. čtvrtletí 2020, kdy došlo k lockdownům. „Výsledky za 1. čtvrtletí 2022 byly poměrně mírné, pokud jde o dopad inflace, ale očekáváme, že v tomto čtvrtletí a v průběhu roku bude vliv výraznější. V důsledku toho může docházet k rostoucím rozdílům mezi společnostmi s cenovou silou a bez ní,“ vysvětluje Toby Gibb, ředitel směřování investic, akcií a nástrojů s fixním příjmem z Fidelity International.



V celosvětovém měřítku jsou atraktivní čínské akcie, protože země se vrací na ekonomickou scénu, pokud se jí podaří vyhnout rozsáhlým lockdownům způsobených Covidem, a pro investory je přitažlivá i podpůrná politika Japonska a slabý jen.



Situace na akciových trzích v kostce:



Světové akcie se ve druhém kvartále propadly o 13 % a vstoupily tak do medvědího trhu. U mnoha investorů, kteří se letos se svou strategií "buy-the-dip" spálili, nyní převládá opatrnost. Rizika pro 3. čtvrtletí jsou vyšší díky zlevňujícím komoditám a nižší valuaci akcií.



Americké akcie v červnu prudce poklesly poté, co Fed navýšil úrokové sazby nejvíce od roku 1994. S růstem sazeb rostou náklady financování podniků a rozšiřují se kreditní spready. Cash flow bude zásadním ukazatelem pro ty společnosti, které pravděpodobně pocítí krizi nejvíce.



Evropské akcie skončily v červnu na nižší úrovni. Nálada zůstává křehká vzhledem k jestřábímu postoji hlavních centrálních bank a obavám z recese. Vzhledem k „vpřed hledící“ povaze trhu je třeba dát pozor, aby s poklesem nerostla medvědí nálada, což by fakticky umocňovalo negativitu.



Rozvíjející se trhy ztratily dech, který nabraly v druhé polovině května, a červen zakončily se ztrátou, byť jsou na tom stále lépe než rozvinuté trhy. V rámci rozvíjejících se trhů zahraniční investoři mění pozice a trendem je obrat z technologické Koreje do zotavující se Číny.



Neutuchající prodejní tlak zahraničních investorů vedl v červnu k poklesu v regionu Asie a Tichomoří bez Japonska. Klíčovými tématy jsou inflace, zpřísňování měnové politiky a zhoršující se růst. Čína je na cestě k hospodářskému oživení, ale jeho rychlost a síla jsou zatím nejisté.



Graf 3: Valuace britských akcií se snižuje



Zdroj: Fidelity International, Bloomberg, červenec 2022.



Britské akcie skončily výrazně níže v prostředí, kdy agresivní utahování měnové politiky vyvolává pochybnosti o ekonomickém výhledu. „Zájem investorů o mid-cap akcie je silný a očekáváme, že bude pokračovat i ve 2.polovině roku vzhledem k nízkému ocenění, slabé libře a rekordním prostředkům zájemců z oblasti private equity,“ uzavírá Toby Gibb z Fidelity International.



Zdroj: Fidelity International