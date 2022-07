Největší švýcarská banka UBS zvýšila čtvrtletní zisk, ten ale zaostal za odhady

Zisk největší švýcarské banky UBS se ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšil o pět procent na 2,1 miliardy dolarů (přes 50 miliard Kč). Zaostal však za očekáváním analytiků, kteří počítali s jeho nárůstem na 2,4 miliardy dolarů. Aktivity UBS v oblasti investičního bankovnictví a správy majetku se totiž potýkaly s obtížnými podmínkami na trzích. Vyplývá to z dnešní výsledkové zprávy banky.



"Druhé čtvrtletí bylo jedním z nejobtížnějších období pro investory za posledních deset let," uvedl šéf UBS Ralph Hamers. Dodal, že podmínky ve druhé polovině roku "zůstávají nejisté".



UBS dnes odstartovala zveřejňování čtvrtletních výsledků velkých evropských bank. Analytici budou pozorně sledovat, jak se na aktivitách a vyhlídkách bank projeví slabší ekonomika, vyšší úrokové sazby a válka na Ukrajině, uvedla agentura Reuters. Některé velké americké banky již vykázaly pokles čtvrtletních zisků, a to mimo jiné kvůli útlumu v investičním bankovnictví a zvyšování rezerv na úvěrové ztráty



Hospodářské výsledky banky UBS podpořil prodej realitního společného podniku v Japonsku, který znamenal jednorázový příjem v hodnotě přes 800 milionů dolarů. Příjmy divize investičního bankovnictví se nicméně meziročně propadly o 14 procent na 2,1 miliardy dolarů. Příjmy divize správy majetku klesly na 4,7 miliardy dolarů ze 4,8 miliardy před rokem.



Ve středu zveřejní hospodářské výsledky menší švýcarský konkurent . Ten již dříve varoval, že za druhé čtvrtletí pravděpodobně vykáže ztrátu.