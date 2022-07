Nerozhodné obchodování pokračuje, na programu velké techy i realitní data

Kalendář firemních výsledků houstne jmény ze sektoru běžné spotřeby, ale také velkými techy, jako jsou Alphabet a . Před zveřejněním čísel zůstávají akciové trhy opatrné a pokračuje smíšené obchodování. Na hlavních index převažuje červená, ale změny nejsou velké, a to i v případě amerických futures.

Doplněním k firemním číslům budou údaje z amerického realitního trhu a spotřebitelského sektoru. Vyjde index cen domů Case-Shiller, který by měl ukázat lehké zvolnění stále vysokého tempa růstu. Prodeje nových domů by pak měly potvrdit dál ochabující aktivitu na realitním trhu. Podobná čísla investory zatím příliš z klidu nevyvádějí, zveřejněn ale bude také průzkum spotřebitelské důvěry Conference Board, který zřejmě ukáže její další zhoršení. Znovu se tak vrátí otázka, jak velký dopad na dynamiku ekonomiky bude mít opatrnost spotřebitele, a zda by to mělo odradit Fed od výrazného utahování politiky. Právě politika Fedu pak zůstává v pozadí jako klíčový bod tohoto týdne - dnes začíná zasedání, zítra večer se dozvíme jeho výsledky.

Zatímco akcie váhají, dluhopisy rostou, respektive jejich výnosy míří dolů. V americkém případě tak úspěšně negují včerejšek, třebaže pohyb není nijak zásadní. Eurodolar dopoledne pouze drží pozice a pohybuje se u 1,0215. Ropa se posouvá výš o necelá 2 procenta. Koruně dnešek zatím nepřináší žádnou velkou změnu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:33 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5983 0.0532 24.6091 24.5686 CZK/USD 24.0700 0.0728 24.0980 23.9965 HUF/EUR 398.5605 -0.2702 399.9028 397.0889 PLN/EUR 4.7132 -0.2111 4.7279 4.7069

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9049 0.0634 6.9254 6.8935 JPY/EUR 139.4915 -0.1357 139.8575 139.3436 JPY/USD 136.5320 -0.0959 136.7350 136.5150

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8487 0.0236 0.8492 0.8472 CHF/EUR 0.9845 -0.1380 0.9869 0.9835 NOK/EUR 10.0290 -0.1985 10.0611 10.0178 SEK/EUR 10.4388 0.2309 10.4408 10.4199 USD/EUR 1.0217 -0.0294 1.0250 1.0203

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4364 -0.0862 1.4393 1.4320 CAD/USD 1.2832 -0.1249 1.2855 1.2816