Lacker: Recese Maria Draghiho

Za inflací stojí jak monetární, tak fiskální podmínky, Fed nyní musí dělat svou práci a dostat ji pod kontrolu. Pro Bloomberg to uvedl bývalý šéf Fedu v Richmondu Jeffrey Lacker. Jay Powell, který stojí v čele celého Fedu, má pak podle ekonoma pravdu, když poslední dobou hovoří o tom, že plná zaměstnanost bude na nějakou dobu mimo dosah. Trh práce jde přitom podle ekonoma momentálně „trochu stranou“, jde zejména o snížení inflačních tlaků a centrální banka by nyní měla ochladit nominální výdaje.



Lacker byl tázán na srovnání současného vedení Fedu a jeho politiky s tím, co se dělo v době, kdy v čele americké centrální banky stál Paul Volcker. Šlo o dobu, kdy také panovaly silné inflační tlaky, centrální banka ale nebyla ani zdaleka tolik na očích veřejnosti, jako je tomu dnes. Pro dnešní dobu je podle ekonoma vhodnější osobnost Jaye Powella, protože se intenzivně pracuje s očekáváními veřejnosti a banka se snaží o co největší transparentnost.



Lacker ale také připomněl, že Volcker dokázal ve Washingtonu získat velkou politickou podporu pro utahování monetární politiky, které sebou neslo znatelné ochlazení ekonomické aktivity a zhoršení situace na trhu práce. Pomohlo mu v tom „otrávení politiků z vysoké inflace“. I Powell má „hodně politických vazeb“ a podle ekonoma je tak v dobré pozici, aby zajistil politickou podporu pro současnou monetární politiku.

Fed nyní chápe, že „jeho důvěryhodnost se dnes odvíjí zejména od inflace“. Může být kritizován za vývoj na trhu práce či třeba za svou politiku ve vztahu ke globálnímu oteplování, ale rozhodující je právě inflační vývoj. Podle Bloombergu je přitom konsenzus momentálně nastaven na to, že americká ekonomika si projde jen mírnou recesí. Jak se na tento názor dívá Lacker?



Ekonom v odpovědi na zmíněnou otázku hovoří o „recesi Maria Draghiho“. Narážel tedy na slova bývalého šéfa ECB, který pronesl, že pro záchranu eura banka učiní vše, co bude třeba. Lacker totiž míní, že síla recese je druhořadá – jde o to, snížit inflaci k inflačnímu cíli. Pokud by došlo jen k jejímu částečnému snížení s tím, že si hospodářství projde pouze mírnou recesí, je to podle ekonoma jen recept na další a hlubší recesi později.



Následující graf ukazuje vývoj indexu vedoucích indikátorů LEI:







Zdroj: Bloomberg, Youtube, Twitter