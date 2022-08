Koruna po ČNB skokově posílila, Bank of England otevřeně mluví o dlouhé recesi

V Evropě se dnes obchoduje smíšeně, ale růst jasně převládá. Nizozemský AEX ztrácející půl procenta je spíše výjimkou. Wall Street se nachází lehce v červeném. Mezitím výnosy dluhopisů klesají - mírně v USA, více v Evropě. Eurodolar přesto míří vzhůru na 1,0220.

Z dnešních událostí ve světě zaujmou zprávy z Bank of England. Ta dnes zvedla sazby o 50 bodů. Jde sice o nadstandardní krok, ale to se čekalo. Zajímavý je spíše výhled pro ekonomiku. Zatímco Fed nebo ECB vyhlídky na recesi odmítají nebo je aspoň dostatečně relativizují, BoE přímo uvedla, že Británie pravděpodobně míří do recese v letošním čtvrtém kvartálu a setrvá v ní celý příští rok. Trhy podle nás většinou počítají s tím, že si hlavní ekonomiky projdou maximálně krátkou mělkou recesí, takže takovéto zprávy jejich jistotu mohou nabourávat.

O další zajímavé informace se pak postarala ČNB. V souladu s naším předpokladem se bankéři většinově neodhodlali k dalšímu zvýšení sazeb (ačkoli dva z nich je chtěli zvednout rovnou o 100 bodů). Radní zatím váhají a podle zprávy mohou zakročit příště, pokud se naplní rizika.

Pro korunu je určitě důležité, že banka hodlá pokračovat v omezování její volatility, což nyní v praxi znamená intervence na podporu domácí měny. Při zachování stabilních sazeb je to v podstatě nutnost. I v dalším období tak bude korunu podporovat přímo a zřejmě bude tlačena i zvýšit sazby. Na druhou stranu prognóza devizového kurzu doznala výrazných změn: ČNB čeká slabší korunu nejen letos (24,80), ale odhadovaný kurz na příští rok poslala na 25,70 z 24,30, načež v roce 2024 čeká 25,50.

Koruna po jednání ČNB skokově posílila až k 24,50, za čímž mohl stát zásah banky i rušení spekulativních pozic poté, co se bankéři přihlásili k pokračování intervencí. Zisky však domácí měna stihla z většiny odevzdat a nyní se obchoduje u 24,60. Podle nás se dnešním jednáním situace pro korunu nijak nevylepšila, spíše naopak. Samotná prognóza předpokládá citelné oslabení, intervence jednou skončí a bankovní rada cílící dál do budoucnosti může zůstat málo ochotná k razantnímu zvednutí sazeb i příště.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:46 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6076 -0.1967 24.6747 24.5085 CZK/USD 24.0885 -0.6168 24.2690 24.0505 HUF/EUR 395.1764 0.1535 396.8792 393.8874 PLN/EUR 4.7271 0.5966 4.7324 4.6943

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8947 0.2949 6.9083 6.8550 JPY/EUR 136.2130 0.0816 136.9361 135.6690 JPY/USD 133.3535 -0.3642 134.4140 133.0790

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8420 0.5835 0.8437 0.8356 CHF/EUR 0.9782 0.1295 0.9797 0.9761 NOK/EUR 9.9606 0.6482 9.9707 9.8656 SEK/EUR 10.3568 -0.2374 10.3908 10.3513 USD/EUR 1.0214 0.4425 1.0234 1.0155

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4376 -0.1294 1.4418 1.4304 CAD/USD 1.2864 0.1479 1.2876 1.2818