Ropu čeká v tomto desetiletí velký přebytek s tím, jak poptávka dosáhne vrcholu, uvádí IEA

Globální trhy s ropou čelí v tomto desetiletí „velkému“ přebytku, protože odklon od fosilních paliv způsobuje, že poptávka se uprostřed hojného růstu nabídky dostává na vrchol, uvedla Mezinárodní energetická agentura.



Světová spotřeba se v roce 2029 „zploští“ na 105,6 milionu barelů denně, což je asi o 4 % více než v loňském roce, a to díky rostoucímu prodeji elektrických vozidel a lepší palivové účinnosti, uvedl politický poradce sídlící v Paříži ve svém ročním střednědobém výhledu.



Kapacita těžby ropy mezitím stále roste. Pod vedením Spojených států bude do konce dekády nabídka o „ohromujících“ 8 milionů barelů denně vyšší než poptávka, což zanechá největší rezervu produkce od nejtužších opatření při epidemii Covid-19.



"Jak pokovidové ekonomické oživení ztrácí sílu, přechod na čistou energii postupuje a struktura čínské ekonomiky se mění, růst celosvětové poptávky po ropě se zpomaluje," řekl Fatih Birol, výkonný ředitel IEA. "Rostoucí zásoby ropy by mohly do konce dekády potenciálně ovlivnit ceny."

Mezinárodní ceny ropy se letos obchodovaly kolem 80 dolarů za barel, protože silná poptávka, konflikt na Blízkém východě a omezení nabídky ze strany OPEC+ jsou konfrontovány záplavou nové produkce z Ameriky a obavami z hospodářského růstu Číny. Světová spotřeba ropy se bude několik let dále rozšiřovat, přičemž do konce dekády přibude asi 4 miliony barelů denně díky ekonomické expanzi v Indii a Číně a rostoucího využití v leteckém a petrochemickém průmyslu, uvedla IEA.

Využívání této komodity však bude pokračovat ve svém „desetiletí dlouhém poklesu“ ve vyspělých ekonomikách, kde klesne z loňských 46 milionů barelů denně na 43 milionů denně do roku 2030 – nejnižší úroveň od roku 1991. Dokonce i čínská poptávka se do konce desetiletí ustálí na přibližně 18 milionech barelů denně, podle zprávy.

„Ropné společnosti se mohou chtít ujistit, že na to jsou připraveny jejich obchodní strategie a plány,“ řekl Birol. Velké společnosti jako Plc a Plc zmírnily plány na diverzifikaci od uhlovodíků k obnovitelné energii, zatímco jiní jako Mobil Corp. zůstávají pevně zaměřeni na ropu a plyn.

Ropné majors ale nemusí nutně panikařit, v minulosti se některé předpovědi IEA zmýlily. Před deseti lety agentura opakovaně varovala před hrozící „krizí“ dodávek ropy, která se nikdy neuskutečnila, protože americký boom z břidlic narušil očekávání. V roce 2022 předpověděla okamžitý kolaps ruské produkce, který také nenastal, a v posledních měsících revidovala projekce poptávky pro rok 2024 jak dolů, tak nahoru.



V samostatné měsíční zprávě zveřejněné také ve středu agentura snížila projekce spotřeby pro letošní rok o 100 000 barelů denně na 960 000 barelů denně. „Ustupující růst poptávky po ropě a nárůst zásob“ ukazují na „pohodlně zásobený trh,“ uvedla IEA.



Jedním z rizik prognózy IEA je, pokud bude přechod na čistou energii pomalejší, než se očekávalo. V samostatné zprávě ve středu BloombergNEF snížil své odhady prodeje elektrických vozidel a varoval, že automobilový průmysl upadá z cesty k dekarbonizaci.



Američtí republikánští vůdci kritizovali projekce IEA v dopise z března a tvrdili, že její prognózy byly zatemněny tlaky na plnění cílů v oblasti změny klimatu. IEA uvedla, že investice do nových projektů v oblasti ropy a zemního plynu by se musely zastavit, aby byl splněn cíl nulových čistých emisí uhlíku do roku 2050.



Růst nových dodávek ropy od producentů mimo OPEC+ podle zprávy předstihne poptávku již v příštím roce. Producenti napříč Amerikou v čele s USA přidají v tomto desetiletí kapacitu přibližně 4,8 milionu barelů denně, čímž zastíní růst spotřeby. Spojené státy budou mít na expanzi 2,1 milionu barelů, zbytek zajistí Argentina, Brazílie, Kanada a Guyana. Pokud budou schváleny předběžné projekty, mohlo by se jich objevit ještě více. Asi 45 % celosvětového rozšíření kapacity bude pocházet z kapalného zemního plynu a kondenzátů.



Tento příliv nové ropy podkopává tržní podíl aliance OPEC+ vedené Saúdskou Arábií a Ruskem. Minulý víkend skupina 22 zemí oznámila plán na oživení zastavených dodávek koncem tohoto roku, ale naznačila, že zvýšení by mohlo být odloženo. Začátkem tohoto roku Saúdové pozastavili plány na velké rozšíření své výrobní kapacity.



