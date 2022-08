Začne sympozium Fedu, evropské burzy mohou týden zahájit opatrně

Hlavní evropské akciové burzy mohou týden zahájit opatrně. Tento týden se koná výroční sympozisum amerických centrálních bankéřů v Jackson Hole a do myslí investory se mohou opět silněji vkládat úvahy o dalším postupu Fedu k měnové politice. Euro k dolaru po krátkém vzchopení v asijském obchodování ztrácí půdu pod nohama, měnový pár se pohybuje nedaleko parity na 1,0025 EURUSD. Česká koruna k euru stagnuje na 24,620 za euro, k dolaru oslabuje na 24,561 za dolar.

Futures na hlavní evropské indexy: DAX -0,6 %, CAC 40 -0,6 %, FTSE 100 -0,4 %, Euro Stoxx 50 -0,6 %. Americké akciové futures jsou ve ztrátě ve zhruba podobném rozsahu, Nasdaq 100 mini -0,8 %. Makrokalendář je na dnešek volnější, v USA vyjde index aktivity chicagského Fedu a v Polsku data o tržbách obchodníků za červenec. Výsledky oznámí Zoom Video Communications.

Ministr financí Stanjura uvedl, že vláda uvažuje o zavedení daně z mimořádných zisků v minimálně třech sektorech. Šlo by tedy o energetiky, banky, plus dosud nevyjasněný sektor, zřejmě rafineria a obchodníky s pohonnými hmotami, napsali v dnešním výhledu analytici Patria Finance. Rozhodnutí o mimořádné dani by mělo padnout do 10. září. Stanjura v pátek také podotkl, že vláda neplánuje navrhnout vyplacení výjimečné dividendy

potvrdila doporučení "kupovat" pro titul a zvyšuje cílovou cenu na 46 EUR ze 45 EUR.