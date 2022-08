Neopakování sedmdesátých let a pár inflačních vodítek

Před pár dny jsem tu psal o možné citlivosti historicky velmi levných akcií malých firem na inflaci. Ta je ale nyní samozřejmě probírána v mnoha jiných a běžnějších souvislostech. Zamíří už brzy znatelně níže?



Když jsem viděl následující graf, necítil jsem moc velký impuls jej šířit dál. Může být totiž příliš za/navádějící. Ukazuje vývoj inflace v pověstných sedmdesátých letech a k tomu přidává vývoj inflace v posledních cca dvou letech. Je pravda, že po tuto dobu se inflace výrazně zvedla, dokonce více, než ve dvou letech po roce 1967. To ale ani zdaleka neznamená, že další vývoj se musí nějak úžeji rýmovat s tím, co se dělo před nástupem Paula Volckera do čela Fedu:





Zdroj: Twitter



Graf tu nakonec ukazuji ze dvou důvodů. Za prvé, jen v kombinaci se sérií dalších grafů uvedených níže. A za druhé, přece jen v něm je určité objektivnější poselství, které můžeme shrnout do slov „držet kurz“. Tedy nestáhnout se příliš brzo z vytýčené cesty, pokud ještě nebylo úplně dosaženo stanoveného cíle. V grafu je takové období vyznačeno druhým polem, po kterém přichází opětovný růst tempa inflace. A nakonec ona nutnost výrazně šlápnout na monetární brzdy.



Na takové úvahy můžeme samozřejmě namítnout, že centrální banka to s utahováním také může přehnat – z jednoho extrému (příliš brzké vyhlášení vítězství) bychom se tak v rýmech historie přesunuly do druhého. Nebylo by to poprvé. Nakonec skončíme zase u toho, jak dosáhnout hladkého přistání. Je na něj nyní zaděláno? Následující grafy porovnávají vývoj indexu spotřebitelských cen se čtyřmi indikátory, které by mohly naznačovat na další dění na poli inflace:





Zdroj: Twitter



Vidíme tedy porovnání indexu spotřebitelských cen s cenami ve výrobním a nevýrobním sektoru, s cenami komodit a také poměr indexu spotřebitelských cen a indexu cen u výdajů na osobní spotřebu. MacroTechnicals u všech grafů přidávají u inflace šipku směrem dolů, protože tím směrem ukazují ony vybrané indikátory. Tedy svým způsobem náběh na ono druhé dějství zobrazené v úvodním grafu. Nyní už „jen“ stačí, aby Fed stále držel kurz, ale nepřehnal to.