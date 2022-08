Rozbřesk: Energetická krize a jestřábí Fed drží na trzích strach

Trhy hýbe energetická krize a jestřábí rétorika amerického Fedu. Tato “smrtící” kombinace poslala ke konci týdne akciové trhy prudce dolů - akciové indexy v USA ztratily přes 3 % a ztrácely druhý týden v řadě. Letní vlna oddychu je tak definitivně pryč.



Ceny elektřiny jsou v Evropě zcela jednoznačně ve vleku nedostatku plynu. Plynové elektrárny jsou posledním zdrojem nutným k pokrytí poptávky a výrazné omezení dodávek plynu z Ruska vyhnalo v uplynulém týdnu cenu plynu vysoko nad 300 EUR za MWh. V závěsu za ním okamžitě zdražuje cena elektrické energie - ta se kvůli prodražující výrobě z plynu (do ceny vstupují ještě emisní povolenky) dostala ke konci uplynulého týdne až na dostřel 1000 EUR/MWh. Nejen v Česku proto roste poptávka po rychlých řešeních, jak růst cen energií “zastavit”. Současně je to také jeden z hlavních důvodů, proč se nad evropskými ekonomikami směrem k podzimu stahují mračna a riziková aktiva včetně středoevropských měn jsou pod tlakem. Nebýt aktivity ČNB, koruna by pravděpodobně v posledních čtrnácti dnech výrazněji oslabila.



Druhým důvodem pro nervozitu na trzích se rizikovými aktivy je jestřábí rétorika zaznívající z amerického Fedu. Šéf Fedu Jerome Powell nenechal v pátek na symposiu v Jackson Hole nikoho na pochybách - v boji s inflací je podle něj zapotřebí držet měnovou politiku v restriktivním módu delší dobu a přímo varoval před “předčasným uvolněním”. Trhy proto v uplynulém týdnu byly nuceny výrazněji přehodnotit své sázky na pokles amerických sazeb v roce 2023. A vyšší dolarové sazby pak působí jako magnet na peníze z rizikovějších lokalit. Na druhou stranu na eurodolaru byla v závěru týdne vidět určitá nejistota ohledně toho, ”jak moc Fedu věřit”, a měnový trh jako by neměl dost síly zůstávat pod paritou.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží pod 24,70 EUR/CZK pravděpodobně jen díky centrální bance. Kombinace holubičí ČNB a globální nervozity na korunu dál nebude působit dobře, ale pro tuto chvíli předpokládáme, že ČNB bude ve prospěch koruny dál intervenovat v okolí stávajících úrovní…



Eurodolar

Vystoupení šéfa Fedu v Jackson Hole bylo nezpochybnitelně jestřábí s cílem připravit trh na to, že americká centrální banka nehodlá nijak zpochybnit svojí anti-inflační kredibilitu. Eurodolar se sesunul níže pod paritu a to přesto, že komentáře z ECB byly přes víkend rovněž jestřábí a dokonce připouštěly možnost, že banka zvedne příští týden sazby o 75 bazických bodů.

Tento týden bude ve znamení evropských inflačních dat a statistik z amerického trhu práce. S rostoucími cenami plynu a energií však sázky proti euru sílí.