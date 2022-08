Rozbřesk: Počínaje novým školním rokem míra restrikce Fedu výrazně zesílí

Stejně tak jako začátek nového školního roku přivede žáky do školních lavic, tak začátek září dostane zpátky ke strojům obchodníky na finančních trzích a volatilita jde vzhůru. Návrat z dovolených “ke strojům” však může být tento rok okořeněný něčím dalším - s novým školním rokem spouští Fed další vlnu restrikce, když akceleruje měsíční redukci své bilance až na 95 mld. dolarů.



Pravda tzv. proces kvantitativního utahování Fed spustil již na počátku června, a zatím to vypadá, že se nic moc neděje, a zdá se, že finanční systém spolu s ekonomikou proces dvojité měnové restrikce vstřebává relativně hladce. Proti tomuto uklidňujícímu pohledu lze však postavit dva důležité proti-argumenty. Za prvé, redukce bilance Fedu se oproti původnímu plánu od června snížila relativně kosmeticky - přibližně jen o nějakých 15 mld. dolarů. Za druhé, je třeba si uvědomit, že další vlna utažení měnové politiky se má odehrát v situaci, kdy se již dolarové reálné úrokové sazby prakticky podél celé výnosové křivky nacházejí v kladném teritoriu. Jinak řečeno - míra restrikce realizovaná z úrokové strany je již poměrně citelná a v části ekonomiky citlivé na úrokové sazby (realitní sektor) je cítit.



To však není vše. Jestli se bavíme o tom, že nám hrozí radikálně vyšší volatilita, kterou přiživí drastické tempo redukce bilance Fedu, tak na zásadní rizika upozornila patrně nejzajímavější výzkumná studie prezentovaná na nedávném symposiu o měnové politice v Jackson Hole. Ta upozornila na to, že pokud se situace v bankovnímu systému rychle překlopí z režimu, kdy banky disponují velkými přebytky rezerv do situace, kdy bude likvidita ze systému rychle odsáta, tak to může vyvolat tržní imbalance a především prudký a nekontrolovaný nárůst (bezrizikových) sazeb na peněžním trhu.



A právě o to jde, rezervy bank a s tím i tzv. měnová báze se v USA od svého vrcholu snížily o více než 80 mld. dolarů. Neboli pod povrchem - v americkém bankovním systému probíhá faktická restrikce daleko rychleji, než co může naznačovat prostý pohled na celková aktiva v bilanci Fedu. No a s novým školním rokem se tento proces zásadně urychlí…





*** TRHY ***



Koruna

Na české koruně v posledních dvou dnech trochu polevilo napětí a měnový pár se z okolí 24,70 přesunul do blízkosti 24,55 EUR/CZK. I když napětí na globálních akciových trzích zůstává pro celý region přítěží, koruně včera mohly pomoci zisky forintu (v reakci na včerejší zvýšení sazeb) a posun eura na frontě s dolarem (v reakci na prudký propad cen plynu a elektrické energie). To pravděpodobně vedlo k uzavírání krátkých spekulativních pozic proti koruně financovaných převážně z amerického dolaru. Soudě podle pohybu likvidity v českém bankovním sektoru, ČNB nemusela intervenovat na devizových trzích ke konci srpna tak agresivně, jako v předešlých měsících.



Eurodolar

Eurodolar se včera pokusil dostat pod paritu, když byla zveřejněna překvapivě silná data v USA (spotřebitelská důvěra a údaje o nově otevřených pracovních pozicích). Na druhé straně je však euro v posledních hodinách podporováno propadem cen plynu a elektrické energie, takže pokus eurodolaru oslabit selhal.

Samostatným příběhem jsou pak inflační data zveřejňovaná v eurozóně. Včerejší čísla z Německa, Belgie a Španělska byla blízko tržnímu konsensu, přesto však implikují mírné zvýšení meziroční inflace. Dnes budou zveřejněna data za celou měnovou unii a eventuální zrychlení jádrové inflace může tlačit eurové sazby výše a tím euro dále podpořit.



Regionální Forex

Maďarská centrální banka včera zvýšila svoji základní sazbu o 100 bazických bodů, s čímž se v podstatě počítalo. Kromě toho však MNB doručila i velmi jestřábí komentář a oznámila implementaci dalších tří restriktivních kroků s cílem dostat likviditu z bankovního systému: zvýšení povinných minimálních rezerv, zřízení pravidelných tendrů na aukce pokladničních poukázek a zavedení dlouhodobější úrokové facility. Všechny tyto kroky forint náležitě ocenil a výrazně zpevnil.



Akcie

Již třetí den v řadě se propadla hodnota amerických akcií, když i v úterý hlavní indexy ztratily přibližně 1 %. Od pátečního projevu šéfa FED tak například index SPX500 propadl o 5,1 %, technologický Nasdaq Composite pak dokonce o 6 %. Ani jedno z hlavních odvětví americké ekonomiky včera nedokázalo ukončit den v pozitivním teritoriu. Kvůli propadu cen ropy (-5 %) byl nejslabším článkem dne energetický sektor (Chevron -2,4 %, Occidental -4,3 %, Halliburton -4,9 %, Exxon Mobil -3,8 %). Ovšem nedařilo se ani technologiím (Apple -1,5 %, Microsoft -0,9 %, Tesla -2,5 %, AMD -1,8 %, Nvidia -2,1 %).