Zatímco američtí bankéři testují apetit po junk dluhopisech, Evropa sedí v koutě

V posledních dnech je na trhu s americkými junk dluhopisy a zapákovanými úvěry znát opatrný optimismus. Bankéři, zavalení závazky za miliardy dolarů k financování odkupů, znovu testují poptávku po nových obchodech. Na druhé straně Atlantiku se však odehrává jiný příběh.



Zatímco v New Yorku je snaha obchodovat dluh spojený s významnými soukromými subjekty, včetně Citrix Systems a Nielsen Holdings, evropský trh zůstává téměř zavřený. Přestože oba regiony brzdí nebetyčně vysoká inflace a vyhlídky na rostoucí úrokové sazby, tak ruská invaze na Ukrajinu a následná energetická krize způsobily, že evropští peněžní manažeři jsou extrémně opatrní, pokud jde o přidávání dalšího rizika. To se odráží ve spreadech junk dluhopisů, které jsou v Evropě až o celý procentní bod vyšší než v USA, a u cen úvěrů s pákovým efektem jsou to téměř o 2 body.

„Americký úvěrový trh je více chráněn před energetickou krizí oproti evropským společnostem a riziko recese je v Evropě vyšší než v USA,“ řekl pro Bloomberg Lan Wu, portfolio manažer u LGIM v Evropě. "Eurové spready naceňují více rizika než obdobné americké produkty."



Ale ani v USA nejsou podmínky na trhu růžové. Výnosy junk dluhopisů se v letošním roce více než zdvojnásobily a emise dluhopisů a úvěrů klesly o více než 77 %, resp. 55 % ve srovnání s předchozím rokem. Přesto tu je dostatečná poptávka investorů, aby mohli bankéři začít testovat sentiment. Ve středu se zahájil prodej úvěrů s pákovým efektem za zhruba 4,5 miliardy dolarů spojených s odkupem Citrixu.

Americký trh se zapákovanými půjčkami je i přes menší objem „spořádaný a otevřený,“ řekla Lauren Basmadjian, šéfka pro americké půjčky a strukturované úvěry u společnosti Carlyle Group. Navíc fundamenty amerických společností zůstávají silné, navzdory několika negativním překvapením, která se začala objevovat na straně zisků ve druhém čtvrtletí, dodal Kevin Wolfson, portfolio manažer pro úvěry s pákovým efektem ve společnosti Pinebridge Investments.





Naproti tomu ceny energií v Evropě prudce rostou, protože Rusko brzdí export zemního plynu. Tím se zvyšují vstupní náklady podniků, zhoršují se vyhlídky na zisk a rostou obavy z recese. V důsledku toho se evropské syndikáty začínají obracet na americké investory ve snaze uvolnit finanční závazky. , která v prosinci pomohla financovat převzetí britské sportovní sázkové společnosti Flutter Entertainment italským provozovatelem hazardních her Sisal, nabízí přednostní úvěr denominovaný v dolarech v hodnotě 1 miliardy eur spojený s touto společností, uvedl dříve Bloomberg. A bankéři, kteří poskytli 6,6 miliardy eur na financování fúze a Masmovil Ibercom, mění termínovaný úvěr ve výši 2 miliard eur na dolary, čímž reagují na poptávku investorů, uvedli lidé obeznámení s transakcí.



„Není žádným překvapením, že se banky vyhýbají rozsáhlým distribucím na evropském trhu s ohledem na aktuálně omezenou likviditu a místo toho se nyní více přiklánějí k USA,“ řekl Ben Thompson, ředitel finančních kapitálových trhů pro region EMEA u Chase.



Všechny oči se tento týden i nadále upírají na dohodu Citrix, která je považována za ukazatel amerického pákového trhu. Pokud by se nabídky dluhopisů a půjček ukázaly být úspěšné, spready mezi USA a Evropou by se mohly dále rozšířit, říkají pozorovatelé trhu.



Přesto může být jakýkoli další výprodej rizikových evropských úvěrů příliš lákavý na to, aby ho hledači výhodných nabídek přehlédli. "V Evropě jsme opatrní, ale myslím si, že z hlediska nákupních příležitostí se budeme snažit kupovat evropské úvěrové riziko až do dalšího oslabení, zejména na konci roku," řekl 31. srpna v rozhovoru pro Bloomberg TV Matthew Mish, vedoucí úvěrové strategie UBS Group.



Zdroj: Bloomberg