Tesla ve druhém čtvrtletí skoro zdvojnásobila zisk a vyrobila nejvíc aut v historii firmy

Zisk automobilky v letošním druhém čtvrtletí byl 2,26 miliardy dolarů (54,5 miliardy Kč), téměř dvojnásobek 1,14 miliardy dolarů zisku za stejné období loňského roku. Americký výrobce elektromobilů se nadále potýká s dopady uzavření své továrny v Šanghaji kvůli pandemii covidu, přesto v červnu vyrobila nejvíce aut ve své historii. Firma o výsledcích hospodaření informovala na svých stránkách.



Tržby automobilky ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostly o 42 procent na 16,9 miliardy dolarů. Výsledek je nižší než za první tři měsíce letošního roku, přesto je vyšší, než analytici očekávali, uvedl The Wall Street Journal.



Od počátku dubna do konce června dodal výrobce 254.695 vozidel. Vyrobil jich přes 258.000, o 25 procent více než za stejné období loni.



Společnost uvedla, že během čtvrtletí převedla 75 procent svých investic v bitcoinech na běžnou měnu, čímž do své rozvahy přidala 936 milionů dolarů v hotovosti, uvedla agentura Reuters.

Letošní vývoj akcií Tesly na burze Nasdaq do 19. července:

Po uzavření burzy stouply akcie Tesly včera o 1,5 procenta.

Zdroje: ČTK, Patria.cz