Evropskou inflaci je nutné snížit, říká Lagardeová. Je dobré koordinovat postup v souladu s ECB

Inflace v zemích Evropské unie se podle prezidentky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové pohybuje mezi šesti a 20 procenty. Cílem je ji ve střednědobém horizontu snížit na dvě procenta. Řekla to dnes na tiskové konferenci v Praze po jednání Euroskupiny. Unijní ministři financí dnes vzali na vědomí, že zásadním úkolem je snížit spotřebitelské ceny.

Prezidentka ECB Lagardeová uvedla, že ECB je připravena poskytnout likviditu bankám, nikoli energetickým firmám. Mělo by se podle ní zabránit oslabení obezřetnostních požadavků pro energetické firmy. Při řešeních krize je žádoucí zvolit koordinovaný postup v souladu s politikou ECB, dodal předseda Euroskupiny, irský ministr financí Paschal Donohoe.

Euroskupina je pravidelné zasedání ministrů financí eurozóny, setkává se jednou měsíčně, obvykle v předvečer zasedání Rady Evropské unie pro hospodářské a finanční záležitosti (Ecofin). Evropští ministři financí a guvernéři centrálních bank se dnes v rámci českého předsednictví v Radě EU sjeli do Prahy. Dnes a v sobotu se zúčastní neformálního zasedání v Kongresovém centru.



Pokud se inflaci nepodaří dostat pod kontrolu, lidé budou chudší a navíc delší dobu, uvedl Donohoe. Podporu s vysokými cenami, zvláště energií, by měla být podle něj zaváděná v součinnosti všech unijních států. Evropský komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni vidí prostor pro to, aby byla opatření lépe zacílená na zranitelné podniky a domácnosti. Donohoe považuje pro dosažení rovnováhy za potřebné se zaměřit na neočekávané zisky firem v určitých odvětvích. Gentiloni zdůraznil nutnost zaměřit se na posílení úspor plynu a elektřiny a alternativní zdroje energie a dále na spolupráci mezi fiskální a měnovou politikou.



Spotřebitelské ceny v České republice v červenci podle dat Českého statistického úřadu meziročně vzrostly o 17,5 procenta a zůstaly na nejvyšší hodnotě od prosince 1993. Elektřina zdražila o 33,6 procenta, plyn o 59,8 procenta.

Zdroj: ČTK, Bloomberg