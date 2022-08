Inflace v eurozóně v srpnu zdolala další rekord. Nejvíce rostly ceny v Estonsku

Nikdo to řešit nechce. Je to jen hra co se hraje od nepaměti, jak odrbat plebs. Když máte real asset ve formě půdy, nemovitostí, fábrů, tak vás to tak nepálí a spíš se zajímáte o to, jak to levně zafinancovat za peníze druhých. No a tomu sazby roky pod reálnou inflací slouží. A ti, kdo sazby určují, zase slouží těm, kterým to prospívá.

kipa