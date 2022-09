KARO Leather upisuje nové akcie. Chce získat desítky milionů na další rozvoj

Významný středoevropský zpracovatel kůží, boršovská společnost KARO Leather a.s. dnes zahájila nabídku nových akcií na trhu START pražské burzy. Společnost nabízí ode dneška, tedy pondělí 12. září do 26. září až 1,1 milionu nových akcií v cenovém rozpětí 120 až 140 korun za akcii. Objem transakce tak může dosáhnout 132 až 154 milionů korun. Minimální objednávka (1 lot) je stanovena na 250 ks akcií, tj. 30 tisíc korun. Oznámila to dnes firma. Akcie podle ní hodlá nakoupit i Národní rozvojová banka. Objednávky mohou investoři zadávat přes členy burzy, jedním z nich je i Patria Finance.

Cílem je získat primárně 70 milionů korun na dostavbu nového závodu v Brtnici a na rozšíření závodu v Boršově. Ostatní výnosy půjdou na posílení pracovního kapitálu a refinancování závazků, oznámila firma. Až 30 % nabízených akcií hodlá koupit fond Národní rozvojové banky.

„Očekáváme, že 70 milionů korun bude použito na investice do dokončení nového závodu v Brtnici a návazně finálního rozšíření kapacit závodu v Boršově. Prostředky budou použity na proplacení dotačních programů, které se nám podařilo získat. Případné další výnosy z nabídky akcií použijeme na posílení pracovního kapitálu a refinancování některých závazků,“ uvedl finanční ředitel KARO Leather a.s. Jakub Hemerka.

Nabídku akcií připravuje skupina STARTEEPO, která skrze svůj fond CZEGG VENTURES ve skupině KARO Leather drží téměř 28% podíl. „Stávající úpis akcií je pravděpodobně tím posledním úpisem na trhu START a poslední šancí investovat před otevřením druhého výrobního závodu. Náš fond bude opět jako hlavní finanční investor svoji pozici v KARO navyšovat. Našim cílem je se dostat na 30% akciový podíl,“ uvedl k transakci František Bostl ze STARTEEPO.

KARO: Mezi zájemi o nové akcie je i Národní rozvojová banka

Společnost KARO Leather splnila požadavky Programu RIZIKOVÝ KAPITÁL – IPO Fond, který vypsala Národní rozvojová investiční, a.s., patřící pod Národní rozvojovou banku, a.s. (NRB). Úpisu akcií se tak bude účastnit i IPO Fond NRB, a to až do výše 30 % nabízených akcií v rámci aukce na trhu START.

„Uzavření smlouvy o investici s Národní rozvojovou investiční pro KARO znamená garanci, že probíhající úpis akcií pokryje nutné investiční výdaje,“ uvedl Hemerka. Firma podle něj díky tomu může slíbit, „že od druhé poloviny roku 2023 významně porostou výkony, tržby a EBITDA“ skupiny KARO. Předběžný zájem nakoupit nové akcie projevily podle firmy další investiční fondy. Výši objednávek ale zatím KARO nezná.

Karo Leather říká, že za první pololetí 2022 vzrostly průměrné prodeje na současných 388 tis. m2. Jedná se tak o meziroční nárůst +49 % a zároveň z pohledu prodejů o historicky nejlepší pololetí. V druhé polovině roku KARO očekává průměrné měsíční prodeje v těch nejsilnějších měsících až 90 tis. m2 a potvrzuje tak svůj letošní cíl prodat v průměru 70 tis. m2 kůží. To by představovalo meziroční růst o +60 %. Pro rok 2022 očekává KARO výnosy na úrovni 252 mil. CZK (+60 % YoY) a EBITDA 34 mil. CZK (+62 % YoY). „Cílem našich aktivit pro následujících 5 let je vytvoření silné a unikátní výrobní skupiny, která bude schopna realizovat zisk EBITDA až 750 mil. CZK ročně,“ uvedl k cílům finanční ředitel Hemerka.

Skupina KARO, kterou zastřešuje holdingová společnost KARO Leather a.s., vznikla v polovině 90. let a původně se věnovala obchodu s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Vlastní výroba začala v listopadu roku 2015 v Boršově u Jihlavy. Největší investice nyní podle firmy probíhají na brownfieldu v Brtnici, kde roste druhý závod skupiny. Společnost podle svých slov zavádí na trh inovativní systém výroby ve formátu just-in-time a v Česku vytváří nový ekosystém cirkulární ekonomiky využití hovězích kůží.

V roce 2019 vstoupila holdingová společnost KARO Leather a.s. na trh START pražské burzy a na českou burzu RM-Systém. Většinový 79% akciový podíl ve skupině drží tři největší akcionáři: zakladatel a generální ředitel Pavel Klvaňa, finanční ředitel Jakub Hemerka a investiční fond CZEGG VENTURES z finanční skupiny STARTEEPO. Dalších 21 % akcií připadá na drobné investory, podílové a penzijní fondy.

