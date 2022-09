Evropa neudržela úvodní zisky, převažuje vyčkávání

Po včerejší zelené seanci na Wall Street si také Evropa vzala inspiraci a otevřela do plusu. Zisky však nevydržely a následuje posun lehce do červeného. Podle očekávání jsme před rozhodnutím Fedu přešli k opatrnému obchodování beze směru. Trhy se momentálně nemají o co opřít a těžko hledají motivaci k větším akcím.

Dnes ráno vyšly výrobní ceny v Německu, které investoři obvykle ignorují. Tentokrát však došlo k nečekaně výraznému zrychlení výrobní inflace až k 46 procentům, což je určitě varovná zpráva. Odpoledne se přidají dílčí čísla z amerického realitního trhu, ovšem velký efekt na trhy nečekáme. Vše se nadále točí kolem Fedu, který ale už nedostane žádné nové vstupy do rozhodování, nedají se od něj čekat bližší indikace a trhy vypadají z velké části nastavené. Zbývá tedy vyčkávat.

Na dluhopisech však příprava na Fed zřejmě nekončí. Sledujeme zde neúnavný nárůst výnosů, přičemž kratší konec křivky se posouvá rychleji a inverze se tak dál zvýrazňuje. Větší růst výnosů dnes ovšem sledujeme v Evropě než v USA. Eurodolar se nadále drží parity přes krátkodobé výkyvy oběma směry. Pro korunu je dnešní dopoledne mírně negativní.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:22 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5329 0.0865 24.5483 24.4749 CZK/USD 24.5170 0.2966 24.5340 24.3885 HUF/EUR 398.8491 -0.0112 400.4071 397.8027 PLN/EUR 4.7130 0.1115 4.7203 4.7063

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0188 -0.1026 7.0511 7.0132 JPY/EUR 143.8735 0.2020 144.0496 143.4284 JPY/USD 143.7795 0.3942 143.7800 142.9650

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8759 -0.0935 0.8784 0.8749 CHF/EUR 0.9670 0.0517 0.9685 0.9656 NOK/EUR 10.2584 0.2144 10.2727 10.2221 SEK/EUR 10.8323 0.3000 10.8341 10.7216 USD/EUR 1.0007 -0.1925 1.0040 1.0002

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4916 0.3729 1.4932 1.4819 CAD/USD 1.3289 0.3019 1.3291 1.3227