Summers: Postup Fedu je vítaný, Velká Británie začíná připomínat rozvíjející se zemi

Postup Fedu je vítaný, centrální banka dává jasně najevo svou odhodlanost ke snížení inflace. Pro Bloomberg to v souvislosti s posledním zvednutím sazeb v USA uvedl Lawrence H. Summers. Podle něj je Fed stále optimistický, co se týče očekávaného vývoje nezaměstnanosti. Centrální banka totiž čeká, že zatímco inflace se bude vracet směrem k 2 %, nezaměstnanost stoupne pouze na 4,5 %.



Summers míní, že je dobré doufat v popsanou kombinaci nezaměstnanosti a inflace. Sám se však domnívá, že nepůjde „dostat ze systému současnou míru inflace bez toho, aby nenastala výraznější dislokace.“ Z ní by se neměl nikdo radovat, na snížení inflace je ale nutné smířit se s tím, že nezaměstnanost bude růst.



Monetární politika a tržní očekávání se nyní podle ekonoma již nachází mnohem blíže tomu, kde by měly být. Trhy totiž počítají s růstem sazeb na 4,75 %, dostat by se tam měly do příštího května. „Ještě relativně nedávno se domnívaly, že tou dobou budou sazby stále u nuly,“ dodal Summers. Došlo tak k výrazné změně, což je v souladu s tím, že „na brzdy je nutné šlapat silně.“



Následující graf ukazuje vývoj indexu vedoucích indikátorů LEI a indexu souběžných indikátorů CEI. U LEI dochází k dalšímu výraznému poklesu, který signalizuje kontrakci ekonomické aktivity v americkém hospodářství:





Summers odpovídal na dotaz týkající se vývoje v britské ekonomice. Odpověděl, že zatímco v USA „jde vláda Fedu z cesty“, vývoj ve Velké Británii začíná bohužel v určitém smyslu připomínat rozvíjející se zemi. Ekonom se domnívá, že namísto důvěry v politiku začíná převažovat strach. A nebyl by podle svých slov překvapen, „kdyby se libra dostala pod dolar.“





