Víkendář: Další prasklá bublina

Není to tak dávno, co se popularitě mezi investory těšily společnosti, které na akciový trh vstupovaly bez vlastní činnosti, s cílem koupit společnost jinou, a tím jí umožnit vstup na akciový trh bez procesu primárního úpisu akcií. Jde o takzvané SPAC (special purpose acquisition company) a na CNBC se hovořilo o tom, zda nejde o další splasklou bublinu. Mimo jiné proto, že na akvizici, kvůli které vstupovaly na trh, stále čeká 557 z těchto společností.



Julian Klymochko z Accelerate Financial se zabývá vývojem v tomto segmentu trhu a na CNBC uvedl, že jak dluhopisoví, tak akcioví investoři mají za sebou období znatelných ztrát. Na trh pak podle něj v minulosti přišlo příliš mnoho SPAC, nyní nastalo období určitého vystřízlivění. To se projevuje i tím, kolik těchto společností hledá vhodný cíl, který by koupily a naplnily tak smysl své existence. Řada z nich místo toho ale projde likvidací, protože takový cíl nenajdou.

Podle CNBC je na americkém trhu nyní 672 SPAC, z toho zmíněných 557 hledá vhodný cíl pro akvizici. Expert k tomu uvedl, že tyto SPAC mají dostatek zdrojů na koupi jiné společnosti, v současném prostředí je ale těžké najít vhodné cíle a platí to zejména o růstových inovativních firmách, které byly v kurzu v době boomu SPAC. Klymochko míní, že nyní je vhodnější orientovat se na tradičnější akviziční cíle, tedy společnosti se zaběhnutým modelem, které již vytváří zisky a nachází se v pokročilejší fázi životního cyklu.



V diskusi zazněl názor, podle kterého SPAC z trhu nezmizí, ale předchozí množství firem vstupujících na trh touto formou bylo příliš nafouknuté. Z tohoto pohledu je tak zodpovědné, když některé SPAC volí likvidaci, v jejímž rámci vrací akcionářům peníze. Současnou situaci v tomto segmentu akciového trhu pak výrazně ovlivňuje celkový odklon od rizika, který se projevuje zde stejně tak jako u postoje k některým technologickým společnostem.





CNBC uvedla, že v roce 2021 došlo u SPAC k likvidaci pouze v jednom případě, v roce letošním jich již bylo 21. Joe Terranova z Virtus Investment Partners se domnívá, že „zajímavé“ bude v tomto ohledu zejména první čtvrtletí příštího roku. Nesouhlasí také s názorem, že SPAC jsou nějakou finanční revolucí, takový nástroj vstupu na trh tu podle něj je již dlouho. V některých případech přinesl úspěch a stejné to bude i v budoucnu. Nicméně „naprostá většina přinese zklamání, protože nejde o dobrou investici.“ Terranova také míní, že u SPAC dojde k přísnější regulaci, což je vítané.



Zdroj: CNBC