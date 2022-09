Dobrá nálada obrat v trendu neznačí, daří se technologiím

Zámořské trhy po výplachu z minulého týdne otevírají pondělní obchodní seanci v zelených číslech. Dobrou náladu těžko připisovat nějaké pozitivní zprávě a tedy bych ani neočekával, že se bude jednat o trvalý obrat v trendu.

Obavy z recese, vysoká inflace, zvyšování úrokových sazeb a v neposlední řadě konflikt na Ukrajině tu s námi budou ještě dlouho a očekávat podobně zelené dny v hojnějším počtu by bylo až přehnaně optimistické. Nejvíce se daří informačním technologiím (+1,2 %), které také v poslední době nejvíce ztrácely. Naopak s 1% ztrátou se dnes obchodují utility.



Hlavní evropské indexy si taktéž dnes vybírají oddechový čas a rostou o cca 0,5 %. Daří se především automobilovému průmyslu (+2,1 %). Naopak i v Evropě jsou na tom nejhůře akcie utilit (-2 %). Neslavné období zažívá britská libra, která za poslední dva obchodní dny ztratila vůči americkému dolaru necelá 4 %. Plánovanou expanzivní fiskální politiku by dle trhů měl brzdit monetární aparát a trh počítá do konce listopadu s růstem sazeb o 2 procentní body.



Všechny tituly obsažené v indexu PX dnes ztrácely. Nejméně se dařilo akciím , které se v posledních 2 hodinách obchodování nepříjemně blížily hranici 900 CZK za akcii. Nakonec ale nejnižším bodem obchodního dne byla cenovka 901 CZK. Zobchodovaný objem byl ale dnes o cca 40% nižší než průměrně.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:49 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6437 0.2763 24.6634 24.3140 CZK/USD 25.5680 0.6515 25.6160 25.3935 HUF/EUR 408.6956 0.7773 410.6419 404.1662 PLN/EUR 4.7481 0.2334 4.7687 4.7450

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8897 0.0853 6.9388 6.8229 JPY/EUR 139.0970 0.0684 139.5323 138.4640 JPY/USD 144.3340 0.5399 144.3620 143.5870

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8937 0.1911 0.9267 0.8864 CHF/EUR 0.9541 0.1669 0.9569 0.9425 NOK/EUR 10.3509 0.6349 10.3678 10.3036 SEK/EUR 10.8851 -0.5700 10.9814 10.8644 USD/EUR 0.9638 -0.5674 0.9709 0.9621

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5413 0.9238 1.5423 1.5298 CAD/USD 1.3682 0.6444 1.3696 1.3559