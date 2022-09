Rozbřesk: ČNB dnes ponechá sazby beze změny, jak bude reagovat koruna?

Dnešní zasedání ČNB bude opět pod taktovkou nové holubičí většiny. Poslední čísla z domácí ekonomiky sice překvapila bankovní radu lehce pozitivně (menší pokles spotřeby, rychlejší dynamika mezd) - toto překvapení však zatím není výrazné a nová čísla vesměs potvrzují narativ o ekonomice na hraně recese. Proto předpokládáme, že holubičí většina bude v tuto chvíli dál hlasovat pro stabilitu sazeb a bude trhům indikovat stabilitu sazeb i pro nejbližší kvartály.



K dalšímu zvýšení sazeb by ji v současné sestavě přesvědčil pravděpodobně jen výraznější tlak na oslabování české koruny. Inflační tlaky totiž přes startující lehkou recesi zůstanou výrazné a ČNB si nebude moci slabou korunu dovolit. Její obrana se však se zužujícím pozitivním úrokovým diferenciálem jak vůči euru, tak dolaru může prodražovat. Zejména americký Fed je (podle výsledků posledního zasedání) ochotný sazby dál zvyšovat nehledě na předpokládanou recesi a podobným směrem se pravděpodobně vydá i ECB. V takovém prostředí (zužujícího se úrokového diferenciálu) mohou být sázky proti koruně pro trhy čím dál atraktivnější.



Na druhou stranu podle vývoje likvidity v bankovnímu systému se zdá, že tlak na koruně vrcholil v průběhu července, kdy ČNB na obranu koruny utratila přibližně 10 miliard euro. Právě v té době trhy řešily zásadní nejistotu spojenou s obměnou bankovní rady. Nejasný byl postoj jak k sazbám, tak i k obraně koruny - trhy žily strachem z okamžitého vypnutí “obranných intervencí” na koruně. Tento strach v průběhu srpna a září polevil a odhadujeme že od konce července zatím ČNB na obranu koruny utratila lehce přes 2 miliardy euro. Obrana koruny a prodej devizových rezerv jsou však řadě členů bankovní rady trnem v oku. A pokud se zužujícím se úrokovým diferenciálem tlak na korunu opět zesílí, může ČNB s další obranou koruny váhat… a její nejistota by pak byla pozvánkou pro další hráče “naskočit” do sázek proti koruně.



V základním scénáři (mělká recese) nepočítáme s tím, že sázky proti koruně budou natolik výrazné, aby přesvědčily holubičí ČNB v nejbližších měsících k dalšímu zvýšení sazeb. Pokud by ale došlo na alternativní scénář (hluboká recese spojená s výrazným nedostatkem plynu během zimy), bude ČNB podle našeho názoru nucena stabilizovat český finanční systém (zabránit masivnímu odlivu kapitálu) dalším růstem úrokových sazeb… a to nehledě na výrazně hlubší propad českého hospodářství.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna dnes pravděpodobně vidinu stabilních sazeb (rozhodnutí ČNB viz úvodník) nijak nadšeně nepřivítá. Na druhou stranu rozhodnutí pokračovat v intervencích na podporu koruny (ve stávající podobě) může část trhů lehce uklidnit. I proto nakonec dnešní zasedání může vyznít pro korunu neutrálně, a ta se tak primárně soustředí na náladu na globálních trzích. Včerejší závan optimismu (obnovené nákupy dluhopisů ze strany BoE) považujeme v tuto chvíli spíše za dočasný a sázíme na další obnovení prodejních tlaků na koruně.



Zahraniční Forex

Kolabující britská libra je v tuto chvíli epicentrem globální finanční nestability a generuje nákazu, která na jedné straně zasahuje další zranitelné měny a na straně druhé dává další munici dolarovým býkům. Včerejší zásah Bank of England, která musela začít intervenovat (čti opět nakupovat) vládní dluhopisy, neboť by hrozil totální kolaps britských penzijních fondů, lze charakterizovat jako výraz čirého zoufalství, který nepovede k ničemu jinému než k dalšímu znehodnocení libry. Na druhé straně dolar se nemá čeho obávat, neboť je v dané situaci dobře vybalancovaný a tak si Fed může počínat zcela nezávisle a bojovat dál nekompromisně s inflací. Dnes je přitom na řadě další plejáda vystoupení amerických centrálních bankéřů a pokud se potvrdí dosavadní jestřábí kurz (potvrzující zvýšení sazeb o dalších 75bps na příštím zasedání), tak dolar zůstane silný a ostatní měny budou mít problémy.



Regionální Forex

S ohledem na válečnou situaci na východní Evropě mezi zranitelné měny v tuto chvíli patří také zlotý a především forint. Zlotý proto, že holubičí vedení NBP není ochotno dále pokračovat v cyklu zvyšování sazeb, a forint naopak trpí vysokým deficitem v kombinaci s nejistotou ohledně budoucího přílivu peněz z fondů EU. Zranitelnější měnou je v tuto chvíli však rozhodně forint a tak není divu, že se zde nákaza z britské libry projevuje výrazněji. Obrana MNB vůči dalším ztrátám maďarské měny začíná být problematická, neboť devizové rezervy jsou nízké a oficiální úrokové sazby byly v úterý zvýšeny na prohibitivních 13 %!