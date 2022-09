BoE jeden požár hasí a druhý rozdmýchává. Prvotní nadšení vyprchalo

Při popisu dnešního dění na hlavních finančních trzích se neškodí vrátit ještě k hlavní pozitivní události včerejšího dne - zásahu Bank of England na obranu britských dluhopisů. Při podrobnějším pohledu totiž negativní tržní obrat příliš nepřekvapí.

Sveřepost, se kterou britská vláda míří k rozvrácení státních financí i libry, vytváří logicky tlak na centrální banku, která se dostává do velmi nepříjemné pozice. Jak reagovat na proinflační impuls v kombinaci s narušením kredibility měny?

BoE si mohla vybrat razantní zvednutí sazeb, kterým by podržela měnu, ale zároveň by dál potopila dluhopisy a udělila políček rozpočtově nezodpovědné vládě. Navíc by další zvýšení sazeb týden po měnovém jednání nevypadalo dobře ani pro ni. Vybrala si tedy jinou cestu - podržela dluhopisy. Krátkodobě to je řešení účinné, ne-li nutné. Šířily se totiž spekulace, že penzijní fondy velmi brzy začnou vyprodávat britské dluhopisy, takže bylo třeba hasit požár právě zde. A zabralo to i na libru, která včera výrazně posílila.

Jenže dlouhodobé řešení to není. Namísto razantního zvednutí sazeb předvedla BoE otočku na kvantitativních nástrojích. Plánované QT se odkládá a znovu nastupuje QE. Sice nemá standardní plán nákupů dluhopisů, ale jde o závazek kupovat potenciálně neomezené množství v zájmu stabilizace trhu. A banka pochopitelně doufá, že samotný závazek na trhy zapůsobí natolik, že velké nákupy nebudou ve skutečnosti potřeba.

Obětí hašení momentálního problému se stává protiinflační politika. Pokud při 10procentní inflaci donutí fiskální expanze ještě i centrální banku k expanzi skrze nákupy dluhopisů, vypadá to trochu děsivě. BoE to nepochybně ví. Možná jí to s uklidněním trhů vyjde a možná bude moci po přechodném řešení na listopadovém zasedání pokračovat s utahováním politiky. Pokud ale nedojde k revizi fiskálních plánů, zůstane BoE s vládou na kolizním kurzu, bez výrazného zpřísnění politiky se neobejde a ránu v důsledku dostane reálná ekonomika.

Není tedy na místě se radovat z toho, jak centrální banka změkčuje svůj postoj, právě naopak. Trhům důsledky nakonec dojdou. Už dnes vidíme, že se britské gilty znovu dostávají pod tlak a libra lehce koriguje zisky ze včerejška. Hlavní akciové indexy i dluhopisové trhy padají, když vyprchává včerejší pozitivní impuls z Británie. K nervozitě přispívají inflační čísla z německých spolkových zemí nebo ujištění Luise de Guindose z ECB, že banka udělá pro snížení inflace vše, co bude třeba. V pozadí pak může bublat strach z dalšího vyhrocení energetické krize: Útoky na Nord Stream jsou zřejmě varováním, že "někdo" dokáže nepozorovaně utnout i vitální toky plynu do Evropy.

Eurodolar se poslední dobou obchoduje podobně jako libra-dolar a dnes zde sledujeme mírný pokles kurzu na 0,9685.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6853 0.1383 24.7012 24.6309 CZK/USD 25.4685 0.5825 25.6085 25.3205 HUF/EUR 417.6208 1.0737 421.8762 412.4726 PLN/EUR 4.8487 0.8220 4.8756 4.8139

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9381 -1.0265 7.0362 6.9361 JPY/EUR 140.2380 -0.0698 140.4229 139.4623 JPY/USD 144.7220 0.4100 144.7800 144.5970

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8922 -0.2482 0.8982 0.8904 CHF/EUR 0.9507 0.0631 0.9521 0.9468 NOK/EUR 10.4584 0.6922 10.4881 10.3819 SEK/EUR 10.9577 0.4083 10.9680 10.8908 USD/EUR 0.9690 -0.4934 0.9705 0.9636

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5454 0.7572 1.5538 1.5330 CAD/USD 1.3704 0.7125 1.3756 1.3686

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



