Sentiment na akciích je natolik negativní, že už vysílá signály k nákupu, domnívá se Bernstein

Podle společnosti Bernstein se sentiment na globálních akciích natolik zhoršil, že už vysílá signály pro nákup. Zakladatel Citadel a miliardář Ken Griffin na investiční konferenci uvedl, že je americký akciový trh odolný díky zdravému trhu práce a silné spotřebitelské důvěře a vyhlídky na případnou recesi v USA nejsou tak kritické. Přesto ale ještě pravděpodobně není medvědímu trhu konec.



"Další rally na medvědím trhu je velice pravděpodobná," napsali stratégové Bernstein, včetně Marka Divera a Sarah McCarthy. "Nálada investorů nyní dosáhla tak negativních úrovní", že pravděpodobnost, že globální akcie dosáhnou v průběhu příštích čtyř týdnů pozitivních výnosů, je větší, než že dosáhnou ztrát, dodali.





Čtyři z pěti složek Composite Sentiment Indicator od Bernstein, včetně volatility, poměru put/call opcí, průzkumu mezi investory a údajů o tocích akciových fondů, dosáhly negativních extrémů. Přičemž v 70 % případů za posledních 22 let přišly po signálech k nákupu pozitivními výnosy v následujících čtyřech týdnech, napsali.

Také zakladatel Citadel Ken Griffin ve středu na konferenci CNBC Delivering Alpha v New Yorku řekl, že Citadel se „velmi zaměřuje na možnost recese“, ale měl méně medvědí tón ve srovnání s ostatními řečníky, jako například se zakladatelem Duquesne Family Office Stanem Druckenmillerem, který předpověděl, že k ní dojde příští rok.



„Ekonomika USA je stále silná pro lidi, kteří chodí každý den do práce. Podle mě ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku uvidíme růst reálných mezd,“ řekl Griffin. Spotřebitelé utrácejí více za letenky a elektroniku, což vytváří „skutečně silný“ pohon pro celkovou ekonomiku, doplnil Griffin. „Následná trajektorie na domácí půdě vypadá u řady klíčových ukazatelů o něco lépe, za předpokladu, že se nic úplně nezvrtne."



Přesto má americká centrální banka před sebou obtížnou práci, kdy má pro řešení přehřáté ekonomiky k dispozici „tupý nástroj“ v podobě úrokových sazeb, domnívá se Griffin. Fed by podle něj měl pokračovat ve své cestě zvyšování sazeb, aby „znovu ukotvil“ inflační očekávání. Minulý týden Fed zvýšil úrokové sazby již na třetím zasedání v řadě a naznačil, že čtvrté takové zvýšení bude pravděpodobně i v listopadu.



Medvědích callů po posledním obrovském zvýšení sazeb Fedem skutečně přibylo a rozvířilo každý kout trhu. Jen tento týden a změnily krátkodobě doporučení na akcie na medvědí hodnotu. Goldmani dokonce na příští tři měsíce snížili váhu akcií na podváženou a doporučoval investorům, aby se „vyhnuli většině akcií“.

Přesto si zakladatel Citadely myslí, že typické 60/40 portfolio akcií a dluhopisů „je na tom dnes mnohem lépe než kdykoli v poslední době“. Klíčový fond Citadel Wellington měl letos do července zisk zhruba 21 %, uvedl dříve Bloomberg. Když byl Griffin dotázán na silnou výkonnost tohoto fondu, odpověděl, že za posledních devět měsíců uskutečnili několik dobrých krátkodobých callů. Zejména energetika „byla po většinu roku 2022 na neuvěřitelné trajektorií“, dodal.Bernstein ale dodává, že jeho studie nenaznačuje, že by medvědí trh skončil. Investoři by tak měli zůstat ve střednědobém horizontu opatrní, protože vyšší úrokové sazby zvyšují pravděpodobnost recese, zejména v Evropě.Zdroj: Bloomberg