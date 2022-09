Přestávka v negativním vývoji - akcie i dluhopisy se koncem týdne zvedají

Hlavní ekonom ECB Philip Lane přišel s komentářem, ve kterém říká, že je sazby třeba jen dostat na neutrální úroveň, a čeká tento proces rozložený do řady měsíců, přičemž je podle něj brzy se vyjadřovat k nejbližšímu zasedání. Zároveň se snaží zmírnit nervozitu, že by na eurozónu mohly přeskočit aktuální problémy z Británie. Nečeká také, že by politika ECB byla upravována kvůli kurzu eura.

Laneova slova potvrzují jeho holubičí postoj, ale také ukazují, jak je ECB neskutečně za křivkou, když při dramatickém vzedmutí cen teprve přemýšlí, jak rychle má inflaci přestat živit podpůrnou politikou a zařadit neutrál. I tak mohou podobné komentáře trhům aspoň přechodně svědčit, protože je to vítaná změna oproti jestřábí rétorice.

Nová data dnes také nejsou špatná. Japonský průmysl i maloobchod byl lepší, než se čekalo. Čínské indexy PMI vyšly smíšeně a u britského HDP za 2Q došlo k pozitivní revizi. Inflace ve Francii za září překvapivě klesla a dává šanci, že číslo za celou eurozónu, které vyjde ještě dopoledne, nebude tak vysoké, jak naznačila data z Německa.

Dluhopisové výnosy obrátily dolů a klesají v USA, eurozóně i Británii. Náladu může podporovat také pokračující posilování libry, se kterou se zvedá také eurodolar. Celkově tedy sledujeme přestávku v negativním vývoji při absenci nových nepříznivých impulsů. Akcie toho využívají k růstu a hlavní evropské indexy i americké futures si většino připisují zisky do jednoho procenta. Koruna naopak lehce slábne poté, co jí už včera přinesla zisky ČNB.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5978 0.2662 24.6078 24.5201 CZK/USD 24.9965 0.0420 25.0645 24.9240 HUF/EUR 421.5410 0.0987 421.7000 419.2708 PLN/EUR 4.8701 0.3336 4.8712 4.8373

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9819 -0.1965 7.0886 6.9499 JPY/EUR 141.9235 0.0635 142.2080 141.4796 JPY/USD 144.2150 -0.1699 144.7745 144.2050

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8775 -0.5947 0.8851 0.8754 CHF/EUR 0.9602 0.2611 0.9623 0.9561 NOK/EUR 10.4946 -0.0533 10.5203 10.3753 SEK/EUR 10.9059 -0.3918 10.9759 10.9054 USD/EUR 0.9841 0.2343 0.9854 0.9791

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5349 -0.2456 1.5442 1.5328 CAD/USD 1.3663 -0.1319 1.3725 1.3659