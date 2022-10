S hrozící recesí upřednostňují stratégové Citi technologie a americké akcie

Celosvětová ekonomika v příštím roce pravděpodobně zpomalí a technologické akcie a americké akcie obecně vypadají více atraktivní, domnívají se stratégové . Do konce roku 2023 očekávají tito stratégové vedení Robertem Bucklandem 18% návratnost celosvětových akcií, ale varují, že „to bude pravděpodobně kolísavá jízda“.

Do hry se podle nich vrátí růstové strategie, protože zaměření investorů se přesune od vyšších sazeb brzdících růst k výnosům. "Máme podezření, že pozornost investorů se bude stále více přesouvat k rizikům pro zisky na akcii," napsali stratégové v komentáři. „Směrujeme tedy naše doporučení k těm trhům a sektorům, kde by se zisky na akcii měly při globálním zpomalení držet lépe,“ dodali a navýšili váhu globálních technologických akcií na „overweight“.

Globální technologické akcie byly letos těžce zasaženy, když mnohé centrální banky po celém světě zvyšovaly sazby, což si vybralo daň na vysokých valuacích. Index MSCI World Information Technology Index ztratil v roce 2022 téměř 30 % své hodnoty, zatímco americký index Nasdaq 100 klesl o 29 %. Globálně vnímá Buckland a jeho tým prognózy zisků jako „příliš vysoké“ - konsensus růstu zisku na akcii u MSCI AC World je letos 10 % a v roce 2023 6 %.





Přitom na rok 2023 očekávají stratégové naopak pokles zisků o 5 %, což je v souladu s růstem globálního HDP pod trendem a inflací nad trendem. Poznamenávají však, že by měl být mnohem mírnější než průměrný pokles zisku na akcii v posledních třech velkých globálních recesích, který činil 31 %.



Investoři by měli nadále upřednostňovat defenzivní akcie před jejich cyklickými protějšky a také se zaměřit na sektory s odolnými zisky, uvedli stratégové. Očekávají, že sektory zdravotní péče a technologií se budou „v recesi přiměřeně dobře“ držet. Jediným tradičně cyklickým sektorem, který se jim libí, jsou finance, protože ty by měly těžit z vyšších sazeb a úvěrová rizika jsou zde nižší než při předchozích poklesech.



Co se týče zemí, preference stratégů míří na americké a britské akcie. USA považují „během celosvětového zisku na akcii za více defenzivní než jiné trhy“, protože jejich relativní výkonnost bude i nadále posilovat silná měna. Pokud jde o Spojené království, je to jejich oblíbený „hodnotový obchod“ vzhledem k levnému ocenění a vysoké expozici na zámoří.

Zdroj: Bloomberg