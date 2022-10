Nasdaq Composite ztratil 3,8 %, AMD -13,87 %

Obchodní seance první pátek v měsíci byla obohacena o data z trhu práce v USA, která měla negativní vliv na obchodování v prvním říjnovém pátku.



Zářijová data z amerického trhu práce pouze potvrdila jeho sílu, když přidal o něco málo více pracovních míst, než bylo očekáváno, konkrétně 263 tisíc vs 255 tis. Mzdy ve Spojených státech si udržely své meziměsíční tempo 0,3 %.

Nejvýraznější překvapení je v podobě míry nezaměstnanosti, která klesla na 3,5 %.



Suma sumárum, dnešní data vzaly vítr z plachet investorům, kteří doufali v mírnější FED. Reportovaná čísla jsou podporou pro další zvedání úrokových sazeb od americké centrální banky, a to pro boj s inflací.



Z indexů byl nejslabším technologický Nasdaq , který odevzdal 420 b., čímž umazal zisky z úvodu týdne. „Nejlépe“ se naopak dařilo průmyslovému indexu Dow Jones Industrial Average. Ten odepsal 2,1 %, a to hlavně díky energetickým společnostem, které se držely po většinu dne v zeleném pásmu a až k závěru seance oslabily.



Energetický sektor odepsal 0,7 % (CVX US -0,82 %, XOM US -0,95 %), naopak nejvýrazněji se propadl sektor informačních technologií (AAPL US -3,67 %, MSFT US -5,09 %).



Obrat v polovodičovém cyklu se již nevyhnul ani AMD, které se připojilo s nelichotivou zprávou, kterou již odprezentovaly firmy a . Tržby ve 3Q sice meziročně rostly o 30 % na 5,6 mld. USD, ovšem ambiciózní výhled kalkuloval s růstem na 6,5 mld. USD, AMD US -13,87 %, NVDA US -8,03 %, INTC US -5,37 %.



Snížení produkce ropy napomohlo této komoditě k velkolepé týdenní rally. Na závěr týdne ropa WTI narostla o 4,7 % na 92,63 USD/barel a barel ropy Brent posílil o 3,6 % na 97,80 USD/barel.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 2,1 % (29.296 b.), S&P 500 o 2,8 % (3.639 b.) a technologický Nasdaq Composite o 3,8 % (10.652 b.).