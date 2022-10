Rozbřesk: Proč ČNB utratila miliardy eur za “preventivní” intervenci?

Zápis z posledního zasedání bankovní rady ukazuje, že ani holubice v tuto chvíli netvoří zcela jednolitý tábor. Na jedné straně se zdá, že guvernér Aleš Michl či Oldřich Dědek mají laťku pro další růst úrokových sazeb pravděpodobně posazenou relativně vysoko. Na druhé Jan Frait otevřeně v zápisu z posledního zasedání přiznává, že v prostředí rychlejšího růstu sazeb v eurozóně a v USA může být nutné sazby kvůli tlaku na korunu dál zvyšovat.



A právě v souvislosti s vývojem koruny došlo po posledním zasedání ČNB k lehké změně taktiky. Koruna po zasedání ČNB (29. září) neposílila primárně kvůli uzavírání spekulativních sázek na oslabení koruny (jak jsme se nejprve domnívali). Pohled do likvidity bankovního systému ukazuje, že ČNB bezprostředně po zasedání sama výrazně intervenovala na trhu a tím korunu posílila pod 24,50 EUR/CZK. Soudě podle vývoje bankovní likvidity mohlo jít o intervence v hodnotě blízké 2 miliardám eur (na podobné číslo ukazuje i pohled do dekádní bilanci ČNB). Proč se ČNB rozhodla intervenovat v takovém objemu a korunu “preventivně” posílit?

Těžko říci, protože ČNB svou politiku na devizovém trhu otevřeně nekomunikuje - zůstává u konstatování, že chce zabránit “nadměrným” výkyvům koruny. Podle nás to však v tuto chvíli neznamená, že bude chtít korunu nutně bránit na “nových” silnějších úrovních. Mohlo jít o jednorázový preventivní zásah, který reagoval na vysokou nejistotu na globálních trzích (nejistota spojená především s pádem libry). Anebo o nástup nové taktiky pro kurzové intervence, ve které chce být ČNB pro tržní hráče “méně” čitelná a předvídatelná. To dává jistý smysl. Pokud spekulanti ví, že ČNB bude korunu bránit na předem stanovené úrovni (např. v okolí 24,70 EUR/CZK), tato čitelnost sama o sobě svým způsobem zve ke spekulativním útokům (zvlášť pokud se bude snižovat úrokový diferenciál vůči USD i EUR a sázky proti koruně budou levnější). Pokud ale budou intervence ČNB nahodile přicházet i na silnějších úrovních, mohou být sázky proti koruně (zvlášť na méně likvidním českém devizovém trhu) o poznání méně atraktivní…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží na relativně silných úrovních a odolávala v posledním týdnu vysoké volatilitě na globálních trzích i kvůli intervencím ČNB (viz úvodník). V tomto týdnu je ústředním číslem inflace za měsíc září. Odhady jsou v tuto chvíli zatížené vysokou nejistotou, předpokládáme ovšem, že další zdražování energií, potravin i pohonných hmot by mělo inflaci dostat do blízkosti 18 %.



Eurodolar



Zářijová data z amerického trhu práce sice nešokovala, ale spolehlivě potvrdila, že trh zůstává velice odolný a utažený i v podmínkách slabší ekonomiky. Největší překvapení vidíme na míře nezaměstnanosti, která klesla na 3,5 procenta namísto očekávané stagnace na 3,7. Vedle lidí mířících do práce navíc mírně poklesla pracovní síla. Není tedy velkým překvapením, že eurodolar se na konci minulého víkendu potopil hlouběji pod paritu.

Dění na Ukrajině, resp. zničení Kerčského mostu spojujícího Krym s pevninou dále zvyšuje averzi k riziku, což nebude přispívat euru. Ruský prezident Putin označil poškození mostu za teroristický čin provedený ukrajinskou tajnou službou. Putin se má sejít se svými vojenskými poradci a trhy v Evropě se mohou obávat, jak Moskva vojensky odpoví.