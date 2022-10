Česká inflace je poblíž vrcholu, očekávaná výsledková sezona přinese pokles akcií a futures jsou červené

Členové bankovní rady ČNB se shodují, že inflace se nachází poblíž svého vrcholu. Blíží se výsledková sezóna a investoři očekávají, že budeme dále sledovat pokles akcií. Čínský prezident Si Ťin-pching na čínském stranickém kongresu vyhlásí další přísná opatření ke kontrole koronaviru a futures jsou v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,2 %, FTSE 100 -0,9 % a DAX -1,0 %.

Guvernér ČNB Aleš Michl vyzývá českou vládu, aby držela schodek rozpočtu na co nejnižší úrovni.



Mezi členy bankovní rady ČNB panuje shoda v tom, že inflace je nyní pravděpodobně blízko svého vrcholu, vyplývá ze zápisu z jednání z 29. září.



Blíží se výsledková sezóna a investoři očekávají, že budeme dále sledovat pokles akcií. V hledášku bude zejména jakožto ukazatel globálních ekonomických podmínek. Více než 60 % ze 724 respondentů nejnovějšího průzkumu MLIV Pulse tvrdí, letošní výsledková sezóna posune index S&P 500 níže. Výsledky podtrhují obavy Wall Street, že i po letošním brutálním výprodeji akcie musí ještě nacenit všechna rizika plynoucí z agresivního utahování centrálních bank, když inflace zůstává tvrdošíjně vysoko.



Generální ředitel David Solomon kdysi předpověděl, že jeho firma bude lídrem v retailovém bankovnictví, jako je tomu na Wall Street. Expanze se však ukázala být nákladná. Solomon strávil většinu svých čtyř let ve vedení Goldmanů tím, že přesvědčoval akcionáře a své vlastní manažery o výhodách budování digitální banky s kompletními službami. Nyní překročení nákladů a nesplnění cílů ziskovosti spustilo rostoucí vlnu nespokojenosti uvnitř firmy, otázky regulátorů a, co je nejvíce znepokojivé, zděšení akcionářů.

Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Ukrajinu z útoku, který těžce poškodil klíčový most spojující anektovaný Krym s ruskou pevninou. "Autoři, vykonavatelé, komisaři jsou ukrajinské tajné služby," řekl Putin na schůzce s Alexandrem Bastrykinem, předsedou ruské vyšetřovací komise, podle přepisu zveřejněného na webu Kremlu. Putin nyní v pondělí promluví se členy své Rady bezpečnosti.



Liz Trussová se připravuje na bitvu se svou Konzervativní stranou, ve snaze zabránit jakémukoli pokusu o vzpouru jen měsíc po jejím jmenování jako premiérky. Ve středu se Trussová přímo obrátí na své konzervativní zákonodárce ve snaze znovu prosadit svou autoritu. Získání důvěry jejích vlastních poslanců je pro Trussovou zásadní pro prosazení svého plánu růstu v parlamentu.



Čínský prezident Si Ťin-pching na čínském stranickém kongresu, který se koná jednou za pět let, vyhlásí další přísná opatření ke kontrole koronaviru. Jakékoli jejich zmírnění s sebou nese velká rizika a podkopalo by Siův přístup doma i v zahraničí, kdy hrozí, že bude vypadat slabě v době, kdy vedení komunistické strany čelí kritice kvůli zpomalující ekonomice.