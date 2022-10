Dolar ukáže cestu akciím

Investiční ředitel společnosti Cresset Capital Jack Ablin se domnívá, že letošní pohyby cen na amerických akciích se dají téměř úplně vysvětlit růstem výnosů dlouhodobějších vládních obligací. Tedy jejich zvýšením z 1,5 % na úroveň 3,8 %. Další posuny pak bude dobře signalizovat vývoj na dolaru. V rozhovoru pro Yahoo Finance pak expert popsal svůj pohled na vztah mezi akciemi a dluhopisy a věnoval se výhledu pro finanční sektor.



Pokud se investoři začnou domnívat, že „se objevilo světlo na konci tunelu monetárního utahování“, dolar pravděpodobně dosáhne svého vrcholu a následně začne oslabovat. Pro akciové trhy by to podle experta měl být jasný pozitivní signál. Do té doby jsou pak výnosy dlouhodobých dluhopisů „rukojmím Fedu“. A pokud by měly akcie během této doby růst, může to investory přinutit k prodeji dluhopisů, což zvedne jejich výnosy a obratem sníží atraktivitu akcií.



Růst akciových trhů totiž zvyšuje bohatství domácností a mohl by tak podkopat snahu Fedu o utlumení poptávky v celé ekonomice. A právě proto by podle Ablina mohla vést akciová rally k vyšším výnosům dluhopisů a následně by přes tento efekt zastavila sama sebe. Primární jsou pak podle experta data týkající se inflace, stav trhu práce se stal až druhořadý.







Ablin na dotaz týkající se výhledu pro banky uvedl, že současné prostředí jejich akciím moc nenahrává. Jednak dochází k útlumu ekonomické aktivity a k tomu se přidává výnosová křivka, která moc nepomáhá čistým úrokovým maržím bank. Ty také zpřísňují své úvěrové standardy, což může naznačovat, že se zhoršuje platební schopnost u jejich klientů. V neposlední řadě klesá aktivita v některých oblastech investičního bankovnictví. Ablin ale není vůči bankám vyloženým skeptikem, poukázal na jejich silné rozvahy a dostatečnou kapitalizaci.



Investor následně zmínil , který je podle něj kvalitní firmou dlouhodobě zvyšující svou dividendu. Líbí se mu i a Archer Daniels Midland. Na závěr se pak investor vrátil k dolaru: Až bude na dohled konec zvedání sazeb v USA, největší příležitosti na rizikových aktivech budou podle experta na nedolarových trzích. Tedy například na japonském jenu.



Zdroj: Yahoo Finance