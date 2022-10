Allianz: Celosvětový majetek domácností letos poprvé od roku 2008 výrazně klesne

Celosvětový objem majetku domácností v letošním roce zřejmě zaznamená první výrazný pokles od finanční krize v roce 2008. Po třech letech rekordního růstu hodnoty finančních aktiv se objem majetku letos patrně sníží o více než dvě procenta a zatím je jen málo známek toho, že bude následovat výrazný zvrat. Ve zprávě o vývoji hodnoty majetku to uvádí německá pojišťovací společnost .



"Zpřísňování měnové politiky tlačí na ekonomiky a trhy - majetek domácností pocítí finanční problémy," uvádí . V reálném vyjádření domácnosti přijdou až o desetinu majetku, dodala.



Invaze ruských vojsk na Ukrajinu zastavila oživení ekonomiky po pandemii a způsobila prudký růst cen potravin a energií. To donutilo centrální banky po celém světě zvýšit náklady na půjčky. Většina akciových trhů s velkou pravděpodobností skončí rok v červených číslech, domnívá se .



Na rozdíl od finanční krize v roce 2008, po které přišel poměrně rychlý obrat nejen na trzích aktiv, jsou střednědobé vyhlídky tentokrát spíše nepříznivé. Průměrný růst finančních aktiv by měl do roku 2025 činit 4,6 procenta, zatímco v předchozích třech letech to bylo 10,4 procenta.