Nenechte se zaskočit rally na evropských akciích koncem roku, doporučují stratégové JPMorgan

Investoři nacenili do evropských akciích tolik špatných zpráv, že by podle stratégů na deriváty z Chase mohli být zaskočeni možnou rally na konci roku.



"Sentiment je v regionu konsensuálně medvědí a pozice u futures jsou na úplném dnu, což by mohlo na trhu vyvolat prudký obrat na základě pozitivních zpráv," napsali ve středu v komentáři stratégové vedení Davidem Silvestrinim.



Za poslední čtvrtletí byla očekávání evropského růstu neustále revidována směrem níže a válka na Ukrajině dále vyeskalovala, což má negativní dopad pro vývoj pro akcie, uvedli stratégové. Trhy s deriváty však již některá z těchto rizik naceňují.



Evropské akcie minulý měsíc spadly do medvědího trhu poté, co klesly o více než 20 % z lednových maxim, když na regionální akcie tvrdě dopadly rostoucí výnosy dluhopisů, ochabující globální růst a ruská invaze. Investoři za posledních 34 týdnů vybrali z evropských fondů zaměřených na akcie více než 85 miliard dolarů, uvádí s odkazem na údaje EPFR Global.



Pokud jde o nápady na obchod, stratégové navrhují nákup knock-out callů na Euro Stoxx 50 se splatností v prosinci 2022 jako „levné zajištění proti růstu“ v případě, že obchodní na krátkých pozicích začnou koncem roku své pozice uzavírat a dojde k tzv. „short squeeze“.



Kromě toho se stratégům líbí také dividendové futures se splatností v roce 2023 na indexy Euro Stoxx 50, FTSE 100 a Euro Stoxx Bank. U nich stratégové vyzdvihují vysoké rizikové prémie spolu s dobrou viditelností, protože většina těchto dividend bude oznámena v posledních měsících roku. Silná podpora vycházející ze slabé libry dále podporuje atraktivitu dividend na indexu FTSE 100, dodali.





Silvestrini a jeho tým doporučují, aby fondy s defenzivními pozicemi zvážily zajištění proti růst, a to zejména makro hedgeové fondy, které si letos chtějí zachovat vysokou výkonnost.



Zdroj: Bloomberg