Trussová oznámila zrušení ekonomických plánů a odvolala ministra financí, sama hodlá zůstat

Britská premiérka Liz Trussová oznámila, že se již dále nebude snažit zastavit zvýšení daně z příjmů firem, o kterém rozhodla předchozí vláda. Částečně tak slevila ze svých kontroverzních ekonomických plánů, které britská média nazývají "minirozpočtem" .Ten otřásl důvěrou voličů, konzervativních poslanců i finančních trhů.



"Některé části našeho minirozpočtu šly dál a přišly rychleji, než trhy očekávaly," řekla Trussová.



Premiérka dnes vystoupila na velice očekávané tiskové konferenci poté, co na postu ministra financí vyměnila Kwasiho Kwartenga za Jeremyho Hunta, významnou osobu Konzervativní strany a exministra zahraničí a zdravotnictví.



Trussová hovořila krátce. Novinářům řekla, že je nadále odhodlaná pokračovat v politice ekonomického růstu, díky které ji spolustraníci zvolili do čela vlády.

Vývoj kurzu libry vůči dolaru za poslední 3 dny:





Stále více konzervativních poslanců nicméně projevuje nespokojenost s vedením Trussové. Skupina vysoce postavených konzervativců podle stanice BBC příští týden vystoupí a vyzve premiérku, aby z funkce odstoupila.



"Dnes jsem zajistila ekonomickou stabilitu. (Nový ministr) Jeremy Hunt sdílí moji vizi nízkých daní a ekonomického růstu. Uvědomujeme si nicméně, že kvůli potížím na trzích musíme tuto vizi naplnit jiným způsobem," odpověděla Trussová na novinářský dotaz, zda je jako premiérka po sérii chaotických událostí důvěryhodná.

Britská premiérka Liz Trussová zbavila funkce ministra financí Kwasiho Kwartenga, uvedl dnes zpravodajský server BBC News. Kwarteng se dnes předčasně vrátil do Londýna ze zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) ve Washingtonu. BBC oznámila, že skončil v čele ministerstva financí krátce poté, co byl spatřen jak vchází do sídla premiérky v Downing Street. Podle zdrojů listu The Times by mohl být vybrán již i Kwatengův nástupce, mohl by jím být bývalý ministr zahraničí ve vládě Theresy Mayové Jeremy Hunt.

Kwarteng ještě ve čtvrtek hájil prosazení kontroverzního ekonomického plánu, který mimo jiné počítá se snížením daně z příjmu firem či rozvolnění daně z nákupu nemovitostí. Chystané vládní reformy vyvolaly chaos na finančních trzích, vedly k pádu libry a způsobily, že podpora konzervativců klesla na rekordně nízkou úroveň.

V čele ministerstva financí strávil kratší dobu než Kwarteng jen Iain Macleod, který v roce 1970 zemřel na infarkt 30 dní poté, co se stal ministrem.Trussová má odpoledne vystoupit na tiskové konferenci. Její kancelář odmítla uvést, čeho se bude týkat. Podle médií ale oznámí změny chystaných reforem.