Putin vyhlásil stanné právo v okupovaných ukrajinských oblastech i zvláštní pravidla pro příhraničí včetně Krymu a Sevastopolu

V Rusku je u moci banda válečných zločinců, kteří jsou na své zločiny hrdí, rozšiřují jejich působnost a chvástají se tím, že kašlou na mezinárodní právo, a hodlají se světem udělat to, co oni uznají za vhodné. Včetně použití jaderných zbraní.Zájemce o úřední zdroj podobných prohlášení odkazuji na Telegram bývalého prezidenta Ruské federace a nynějšího zástupce Vladimira Putina v Radě bezpečnosti RF, která je něčím, jako bývalo sovětské politbyro za Stalina. Dmitrij Medveděv by měl být brán vážně jako Putinova ústa, protože se jeho výhrůžky z minulosti naplňují v reálných zločinech Kremlu. Jestliže se Rusko ústy místopředsedy své bezpečnostní rady samo prohlásilo za zemi mimo mezinárodní právo, neměl by být problém v tom, aby se s ním zacházelo prostředky, které leží mimo mezinárodní právo. To je poznámka k odpovědi na hrozbu z Ruska, kterou v těchto hodinách promýšlejí západní státníci. Hrozba má dvě ostří: 1. Pokud se nám nepodrobíte, nebudeme váhat s použitím jaderných zbraní. 2. Pokud nám ustoupíte, potvrdíte, že nejste státy, ale srágory, takže vás v dalších letech porazíme a přinejmenším v Evropě nastolíme ruský svět. Z našich běžných životů na úroveň vypracování státní politiky nedosáhneme. Stejně tak jsou mimo náš dosah vzteklí skunkové z ruského vedení. Co tedy můžeme udělat, aby člověk neměl pocit, že se zlo plíží ke dveřím jeho domu a on zůstává bezmocný? Ruští skunkové mají své podřízené v jiných zemích. Někteří pracují za úplatu, jiní z neschopnosti snést své podělané životy. Šíří kolem sebe vzteklé zlo a přirozeně tíhnou k největšímu světovému centru tohoto zla, k Rusku. A nenechte se zmást: Ta nejhorší pakáž, která v Česku podporuje Putina, by ani chvíli neváhala, kdyby měla ty možnosti, co má Putin. Také by nás ničila. Co tedy s ní? Osobně si myslím, že by bylo namístě prohlášení Ruska za teroristický stát. Teď už není důvod o charakteru tohoto státu pochybovat. V souladu s tím by bylo namístě trestání za otevřenou podporu terorismu a genocidy, kterou Rusko bezpochyby páchá na ukrajinském národě. A psal to původem rus,

oradapoisson