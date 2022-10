Aktivita v podnikatelském sektoru eurozóny se kvůli inflaci dál snižuje

Aktivita v podnikatelském sektoru eurozóny se především kvůli dopadům inflace dál snižuje. Za říjen podle předběžných údajů klesá nejrychlejším tempem za poslední téměř dva roky, ukázal průzkum, jehož výsledky dnes zveřejnila organizace S&P Global.



Souhrnný index nákupních manažerů, který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách, za říjen klesl na 47,1 bodu. V září byl po zpřesnění dat na 48,1 bodu, což je o desetinu bodu horší výsledek, než uváděla předběžná zpráva.



Pokud je index nad 50 body, znamená to růst aktivity, cokoliv pod touto hranicí je pokles. Říjnová hodnota nedosáhla ani na odhady analytiků, kteří ji v anketě agentury Reuters odhadovali na 47,5 bodu.



Na propad aktivity má teď největší vliv krize životních nákladů, která omezuje poptávku. Průzkum tak podle analytiků poskytl další důkaz, že eurozóna vstupuje do hospodářské recese.



Silně zasaženy jsou hlavně továrny, které si relativně dobře vedly na začátku pandemie covidu-19. Teď na ně doléhají vysoké ceny energií a problémy v dodavatelských řetězcích, které po pandemii stále přetrvávají, byť v menší míře. Nově na ně mají vliv dopady války na Ukrajině.



"Zdá se, že ekonomika eurozóny ve čtvrtém čtvrtletí klesne, vzhledem k tomu, že propad výroby zrychluje a že se v říjnu kazí také obraz poptávky. To přispívá ke spekulacím, že recese vypadá čím dál více jako nevyhnutelná," uvedl hlavní obchodní ekonom S&P Global Chris Williamson. "Poptávka prudce klesá a podniky mají větší a větší obavy ohledně vysokých zásob a slabšího prodeje, než s jakým počítaly," dodal.



Říjen už je čtvrtým měsícem, kdy podnikatelská aktivita klesá, a kdy je tedy její index pod 50 body. Souhrnný index aktivity je teď za eurozónu nejníže od listopadu 2020.



Míra inflace v eurozóně v září činila rekordních 9,9 procenta. To je vysoko nad cílem Evropské centrální banky (ECB), která ji chce mít kolem dvou procent. Ve snaze bojovat s vysokou inflací začala ECB výrazně zvyšovat základní úrokové sazby a očekává se, že k dalšímu zvýšení přistoupí tento čtvrtek.